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《讓子彈飛》重映變大型背台詞現場 觀眾崩潰：吵到沒辦法看電影

聯合新聞網／ 綜合報導
近日電影《讓子彈飛》重映吸引影迷到戲院觀賞，部分觀眾因熟背台詞頻搶答，影響到其他人觀影，也有人認為同喊台詞是重映樂趣。 圖／Ingimage
近日電影《讓子彈飛》重映吸引影迷到戲院觀賞，部分觀眾因熟背台詞頻搶答，影響到其他人觀影，也有人認為同喊台詞是重映樂趣。 圖／Ingimage

經典電影《讓子彈飛》近日重返台灣大銀幕，吸引不少影迷進戲院重溫經典，不過，部分觀眾卻因為太熟悉電影台詞，忍不住在放映過程中跟著角色「搶答」，引發觀影禮儀爭議。一名網友日前在Threads發文抱怨，前往台北站前秀泰影城觀賞重映場次，沒想到整場不斷有人搶先講出台詞，讓他看得相當煩躁，直呼「沒有人在乎你們對台詞有多熟」，貼文曝光後引發熱議。

原PO表示，日前晚間前往站前秀泰觀賞《讓子彈飛》重映，原本期待能在大銀幕重新欣賞這部經典作品，卻遇到不少熟背電影對白的觀眾，在角色開口前便搶先念出台詞，讓他忍不住抱怨「一堆搶答台詞哥，吵死了」、「整場看得超躁」，認為這樣的行為已經影響其他觀眾的觀影體驗。

貼文曝光後，不少網友表示深有同感，紛紛留言「背這麼熟就在自己家裡演，出去看電影幹嘛」、「我以為在觀影的時候保持安靜是基本禮儀」、「要喊台詞就去應援場，一般場喊根本是白癡」、「愛搶詞就請回家看Netflix」。

此外，也有網友表示，自己同樣遇到《讓子彈飛》重映場次過於吵雜的情況，「昨天去也有遇到，快瘋了，想好好看場電影都沒辦法」，另一人則指出「昨天23:10西門威秀的也是吵到靠北」，甚至有原本打算進戲院的民眾，看完網路留言後決定改變計畫，「謝謝勸退，等熱度過了再說」，也有人打算等到平日、人潮較少時再觀賞。

不過，部分影迷持不同看法，認為《讓子彈飛》本來就以經典台詞聞名，重映的樂趣之一便是與其他觀眾共同回味名場面。有網友表示「哪有差，老電影大家都看過一次了，本來就會玩點新花樣」、「大家不是就要去玩背台詞的嗎？」也有人分享自己在國賓大戲院觀影時沒有遇到搶答情況，反而覺得有些可惜。

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