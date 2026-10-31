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房務人員最怕！住飯店千萬別做1事 同行崩潰：腰快斷了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名飯店員工分享，經常遇到房客自行移動床鋪，退房時卻沒有恢復原狀，導致工作人員還得重新搬動沉重的床架，讓他忍不住崩潰直呼「我的腰會斷掉啦！」。示意圖／Ingimage
一名飯店員工分享，經常遇到房客自行移動床鋪，退房時卻沒有恢復原狀，導致工作人員還得重新搬動沉重的床架，讓他忍不住崩潰直呼「我的腰會斷掉啦！」。示意圖／Ingimage

入住飯店時，有人為了方便，會將房內兩張單人床併在一起，不過這個舉動卻可能造成房務人員的困擾。一名飯店員工分享，經常遇到房客自行移動床鋪，退房時卻沒有恢復原狀，導致工作人員還得重新搬動沉重的床架，讓他忍不住崩潰直呼「我的腰會斷掉啦！」。

這名網友在社群平台「Threads」貼出一張照片，可以發現原本分開的兩張單人床，卻被併在一起，但沒有在退房前移回原位，讓他相當困擾，直言「客人啊！拜託你們不要自己併床好不好」。

貼文一出後，引起不少房務人員共鳴，回應「10個有9個都這樣，尤其是有帶小孩的，併了都不會移回去，還喜歡把桌子椅子亂移」、「我懂，我之前做過，真的會受不了」、「那個床真的很重，要搬可以，拜託能自己復原嗎」、「客人併床只要搬一次，但員工要搬無數次，這不是單純併床的問題」、「別推了，床底根本沒吸」。

此外，也有網友回應「我會併床，因為有小孩這樣比較安全，但退房時會推回原位」、「我也會併床，但退房後會用好，然後在床頭給小費」、「我也是會併床，因為有小孩怕會掉下去，退房時會把它恢復成原來的樣子，不要造成別人的困擾」、「我也會併，退房前移回去」。

住飯店退房時，你會把沒用完的備品帶走嗎？本站曾報導，一名網友分享一段影片，只見房客在退房前把房內能帶走的物品通通收進行裡，甚至連電視遙控器裡的電池也不放過，讓他笑稱這是「飯店退房禮儀」。

對此，不少網友都驚呼「電池超出我想像」、「我覺得拿那些備品無所謂，但是拿電池、衛生紙真的很不OK」、「水、茶包、紙拖鞋、衛生紙也就算了，本來就是住客可以隨意用的東西，但拿遙控器電池這可以算是偷竊了吧…」、「我頂多把水拿走，其他的東西根本不想拿，尤其是茶包、咖啡包，平常就沒在喝，拿那個回去要幹嘛？」、「遙控器電池也拿，太誇張啦！」。

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