一生最難躺、但卻最好睡的床墊是它！過來人爆共鳴：連失眠都治好

床墊價格落差極大，從平價款到動輒數十萬元的高級床墊都有，不過實際睡起來的舒適程度，往往因人而異。一名網友分享，自己這輩子睡過最容易入睡、卻也是最難躺的床墊，答案竟然是「當兵時睡的床」，反差答案讓網友忍不住發笑，也意外勾起不少人對軍旅生活的印象。

這名網友在社群平台「Threads」回應一篇文章，原PO認為床墊是相當有趣的產品，價格有3萬的、6萬的、10萬的、20萬的和50萬的，躺起來居然都不一樣，而且每次躺更貴的，居然都會跟上一個比有差距，好奇到底是幻覺，還是智商稅？而這名網友貼出一張軍旅生活的床墊，寫下「這床是我這輩子睡過最難躺的，但卻是我這輩子最快入睡的床」。

短短一句話，獲得超過5萬讚，有共鳴的網友笑稱「秒治好我的失眠問題，超厲害」、「從此知道不管是誰都能秒醒，沒有賴床這件事」、「在這知道起床氣是世紀大騙局，讓有起床氣的人睡這，包準他沒有起床氣」、「入睡速度高於3秒都是對這張床的不尊重」、「而且起床還會用彈的起來，絕對不敢賴床」、「憂鬱症失眠都能治好，很神奇」、「加上蚊帳，讓你體驗法式宮廷風」、「一躺上去，秒睡」。

事實上，很多人都有在床上翻來覆去睡不著的經驗，這其實是大腦釋放矛盾訊號造成。本站曾報導，奧斯陸大學神經科學家暨睡眠研究員博雅斯凱特博士建議，可以嘗試以下3種方法幫助大腦進入放鬆狀態。第一招是「大腦清空」，也就是把腦中所有想法寫在紙上，讓大腦知道這些資訊已經被確實記下，不需要持續反覆思考。

第二招是「重複簡單聲音」，可以在心中或輕聲反覆念一個沒有刺激性的簡單詞語，例如「the」。這種方法能占用大腦負責語言處理的區域，降低思緒不斷延伸、陷入焦慮循環的機會。

第三招則是看似反直覺的「刻意保持清醒」，當你專注於不要睡著時，往往反而會自然睡去，這種方法稱為「矛盾意圖」，最早在1970年代被用於治療失眠。