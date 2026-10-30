人生煉獄開局！幼童拿飲料遭父連甩巴掌 親友歡聚全程沒人阻止

彰化縣近日傳出幼童遭父親掌摑事件，一段家庭慶生影片在網路流傳，引發社會譁然。畫面中，一家人正在客廳合唱生日快樂歌，一名年幼男童伸手想拿桌上的飲料，沒想到一旁的生父突然出手，先是拍打、捏臉，接著又朝男童連續掌摑左臉兩巴掌，男童痛得嚎啕大哭，隨後父親甚至強拉他手臂並高舉。更讓網友震驚的是，現場其他親友似乎沒人想出面制止，仍繼續陪著壽星唱歌慶生，冷漠反應引發網友批評。

影片曝光後，不少網友質疑男童是否曾遭受類似對待，因為現場大人似乎司空見慣，未及時阻止父親對幼童施暴，直呼孩子的成長環境令人擔憂，形容根本是「煉獄開局」。隨著事件引發關注，男童生父事後在網路上公開道歉，並表示不會再對孩子動手。

彰化縣議員許雅琳則於留言區表示，得知事件後已第一時間聯繫彰化縣政府社會處，社會處也安排社工前往訪視。根據社工訪視結果，男童身體目前沒有明顯傷勢；施暴者確認為男童生父，父親向社工表示，當時因男童擋到拍攝鏡頭，先將孩子拍開，後來又因男童在一旁吵鬧，導致情緒失控，打了男童一巴掌。

許雅琳指出，縣府目前已提醒男童父母，嚴禁對兒童有任何不當行為，也不得疏忽照顧或讓孩子獨處；此外，已要求男童父親配合參與親職教育課程，並積極引入相關育兒資源，提升孩子的照顧品質及家庭保護功能。她也要求縣府持續追蹤，了解男童平時在家的生活情形，確保幼童安全。

事件引發網友討論，有人認為，孩子年紀如此小，根本無法理解大人為何動手，現場親友若能及時制止，或許就能避免傷害；也有人質疑，男童身體雖未見明顯傷勢，但仍應持續關注其心理狀態與家庭照顧環境。社會處則呼籲民眾不要繼續轉傳幼童受虐影片，也勿肉搜親友個資，避免對孩子造成二次傷害，應將關注焦點放在兒童安全與後續照顧。

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