不如住飯店！他見懶人露營「2人1帳1.68萬元」嚇壞 網嘆：有錢才國旅

近年來露營形成一股風潮，有人享受親手搭帳篷、野炊的樂趣，也有人選擇現成帳篷、露營裝備的場所。有一名網友計畫與朋友到宜蘭出遊，上網查詢懶人露營價格，沒想到兩人一帳的價格，一晚竟逼近1萬7千元，讓他相當傻眼。貼文曝光後引發熱議，不少網友感嘆：「以前是沒有錢才露營，現在是沒有錢去露營。」

原PO在Threads發文表示，一群朋友相約出遊，因此上網搜尋宜蘭懶人露營的住宿方案，沒想到看到價格後相當震驚，兩人一帳竟分別要價1萬2800元及1萬6800元。雖然費用包含一泊三食，餐點可以選擇火鍋或烤肉，但高昂價格仍讓她忍不住直呼：「被嚇到倒退嚕，堪比五星級飯店！」

原PO坦言，原本只是想找個地方享受森林浴、親近大自然，沒想到住宿費用如此驚人，加上露營還得面對蚊蟲等戶外環境問題，考量價格與舒適度後，決定放棄露營計畫，改找飯店或民宿。她也在貼文中詢問網友，是否有適合20名大人、5名小孩入住的宜蘭包棟民宿，無奈表示：「露營看來是沒辦法了，這價格實在不行。」

貼文曝光後，網友紛紛對價格感到不可思議，留言表示：「以前是沒有錢才露營，現在是沒有錢去露營」、「一晚超過3000元的飯店我都覺得很貴了，只是住個帳篷要一萬多？」、「一萬多這種等級，已經媲美5星級了好嗎」、「有錢人才能國旅是真的」；也有人認為，既然懶人露營價格已經接近高級飯店，不如直接入住飯店，享受更完善的住宿設施。

此外，也有網友分享自身經驗，指出曾遇過連假懶人露營一晚要價6800元，使用完餐具還得自行收拾、清洗；另有人表示，曾與朋友露營兩天一夜，每人花費約4000元，實際體驗後卻覺得不值得。

《聯合新聞網》曾報導過，在疫情期間，因為無法出國，露營便成為台灣人旅遊的新選擇，但隨著風氣逐漸退燒，不少店家也一一關門，不少人則認為退坑的原因不外乎價格太貴。有網友就批評一些營地收費和民宿差不多，甚至貴到加一點錢就能住飯店了，再加上疫情解封後民眾紛紛出國玩，露營風氣也逐漸淡化。