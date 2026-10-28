快訊

現場畫面曝光！西班牙傳重大事故「2列高鐵相撞」車廂脫軌 釀多人傷亡

她幫蔣萬安抽籤卻遭綠營出征「骯髒統戰女孩」 心碎嘆：懇請大家停止攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

上公廁像抽獎？女網友坐到尿漬氣炸 眾人嘆：先擦才能坐

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為，部分使用者因不願碰觸馬桶座而選擇懸空排尿，可能造成尿液濺到坐墊上。聯合報系資料照
有網友認為，部分使用者因不願碰觸馬桶座而選擇懸空排尿，可能造成尿液濺到坐墊上。聯合報系資料照

外出上廁所最怕遇到不乾淨的馬桶。有網友近日發文抱怨，自己因為疲累又急著如廁，沒注意到公廁馬桶座上殘留尿漬，坐下後才驚覺碰到別人的尿液，讓她當場崩潰。她更表示，自己每10次使用坐式馬桶，約有8、9次會遇到類似情況，引發不少女性共鳴。

原PO在Threads上透露，前兩天因半夜急診手術而睡眠不足，當天又急著上廁所，原以為馬桶座看起來乾淨，沒想到坐下去才發現有尿漬，讓她忍不住抱怨「為什麼台灣女生都要把尿噴在馬桶坐墊上？」也感嘆明明只是想好好上個廁所，卻經常得先處理前一位使用者留下的髒污。

貼文曝光後，許多網友分享相同經驗，有人表示「自己怕髒，還要亂尿留給別人清」，也有人無奈指出，每次進廁所都得先擦拭馬桶座，再鋪上衛生紙才敢坐下。部分網友推測，有些人因為不願接觸坐墊，選擇半蹲、懸空排尿，卻可能不慎弄髒馬桶座，離開前也沒有清理。

不過，也有人提醒，馬桶座上的水滴未必全是尿液，有時可能是沖水時濺出的水。至於如何避免碰到髒污，不少網友習慣隨身攜帶衛生紙、消毒用品或拋棄式馬桶坐墊紙，使用前先確認環境是否乾淨，也有人呼籲，如廁後應回頭檢查馬桶，若不慎弄髒就主動清理，別把麻煩留給下一個人。

過去泌尿科醫師陳鈺昕曾提醒，長期採取半蹲懸空、過度用力等排尿姿勢，可能讓骨盆底肌肉無法充分放鬆，影響膀胱排空。台北市環保局也曾說明，市售馬桶坐墊紙的設計與使用方式不盡相同，民眾應依照產品或廁所現場指示使用，才能發揮隔離接觸的作用。

公廁 馬桶 廁所 女生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吃飯遭男敲桌逼讓座！對方嗆「我小孩要坐」 她回1句慘遭飆罵

夜尿頻尿...越忍膀胱越失能！專家揭攝護腺肥大關鍵4觀念 治療重點不是讓它變小

一個人吃飯也不行？她怨餐廳不給單人訂位 網嘆「歧視」曝解方

狗狗對上廁所地點有自己的堅持？只在外面上、不用尿布墊…獸醫揭6理由

相關新聞

上公廁像抽獎？女網友坐到尿漬氣炸 眾人嘆：先擦才能坐

外出上廁所最怕遇到不乾淨的馬桶。有網友近日發文抱怨，自己因為疲累又急著如廁，沒注意到公廁馬桶座上殘留尿漬，坐下後才驚覺碰到別人的尿液，讓她當場崩潰。她更表示，自己每10次使用坐式馬桶，約有8、9次會遇到類似情況，引發不少女性共鳴。

台大兒童醫院外抽菸惹議 病童家屬陳情獲回覆「無法取締」引網怒

台大兒童醫院周邊有人抽菸，病童及其家屬卻只能被迫吸二手菸？一名重症兒童母親近日透過Threads發文求助，指出台大兒童醫院側門、靠近捷運M8出口一帶，經常有人在醫院門口抽菸，自己每次帶孩子回診，幾乎都會聞到二手菸，情況已持續一年。原PO日前向台北市政府陳情，希望改善醫療院所周邊的吸菸問題，卻收到衛生局回覆，表示相關戶外區域尚未全面納入禁菸場所規範，若未違反現行規定，便無法據此派員取締，讓原PO相當無奈。

AAA來了！十大話題藝人排行出爐！周子瑜排第幾？

亞洲明星盛典將於高雄世運登場！IVE張員瑛、TWICE周子瑜接下主持，金宣虎、高胤禎及韓團CORTIS、ATEEZ、NMIXX等明星也將齊聚一堂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。