上公廁像抽獎？女網友坐到尿漬氣炸 眾人嘆：先擦才能坐

外出上廁所最怕遇到不乾淨的馬桶。有網友近日發文抱怨，自己因為疲累又急著如廁，沒注意到公廁馬桶座上殘留尿漬，坐下後才驚覺碰到別人的尿液，讓她當場崩潰。她更表示，自己每10次使用坐式馬桶，約有8、9次會遇到類似情況，引發不少女性共鳴。

原PO在Threads上透露，前兩天因半夜急診手術而睡眠不足，當天又急著上廁所，原以為馬桶座看起來乾淨，沒想到坐下去才發現有尿漬，讓她忍不住抱怨「為什麼台灣女生都要把尿噴在馬桶坐墊上？」也感嘆明明只是想好好上個廁所，卻經常得先處理前一位使用者留下的髒污。

貼文曝光後，許多網友分享相同經驗，有人表示「自己怕髒，還要亂尿留給別人清」，也有人無奈指出，每次進廁所都得先擦拭馬桶座，再鋪上衛生紙才敢坐下。部分網友推測，有些人因為不願接觸坐墊，選擇半蹲、懸空排尿，卻可能不慎弄髒馬桶座，離開前也沒有清理。

不過，也有人提醒，馬桶座上的水滴未必全是尿液，有時可能是沖水時濺出的水。至於如何避免碰到髒污，不少網友習慣隨身攜帶衛生紙、消毒用品或拋棄式馬桶坐墊紙，使用前先確認環境是否乾淨，也有人呼籲，如廁後應回頭檢查馬桶，若不慎弄髒就主動清理，別把麻煩留給下一個人。

過去泌尿科醫師陳鈺昕曾提醒，長期採取半蹲懸空、過度用力等排尿姿勢，可能讓骨盆底肌肉無法充分放鬆，影響膀胱排空。台北市環保局也曾說明，市售馬桶坐墊紙的設計與使用方式不盡相同，民眾應依照產品或廁所現場指示使用，才能發揮隔離接觸的作用。