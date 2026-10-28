板橋車站突見1品牌開幕！通勤族嗨翻 網驚呼：不用再跑北車

每天有超過10萬人次進出的板橋車站，憑藉龐大人潮成為各大品牌搶攻的熱門據點。近日有民眾意外發現，位於車站內的Global Mall環球購物中心悄悄迎來一家新品牌進駐，讓不少路過旅客忍不住駐足多看幾眼。消息曝光後迅速在網路上掀起熱議，甚至有網友驚呼根本是「奇蹟」，相關貼文至今已累積超過7000人按讚、逾23萬次瀏覽，意外成為話題焦點。

原PO在社群平台Threads發文分享，近日經過板橋車站時，驚喜發現B1西側出口、通往公車轉運站的方向，竟悄悄開了一間「墊腳石書店」，從網友分享的照片可見，店內設有多排書架，還陳列各式文具商品，吸引不少通勤族及書迷關注。不過，由於書店位置較為隱密，也有熱心網友提醒，店面就位於西出口對面、聖瑪莉旁的轉角處，「不常來的人可能需要找一下」，避免想朝聖的民眾迷路。

貼文曝光後，隨即掀起網友熱烈討論，不少在地人興奮表示「從7月等到現在終於開了」、「前後等了3個月，等很久了」、「這地點真的是很方便」，對新書店開幕充滿期待。有許多人讚不絕口，紛紛留言「滿棒的，有滿滿的文具跟筆可以選購」、「好大間的書店很方便」、「這年頭有新開的書店真是奇蹟」、「板車終於又有書店」、「太棒了！終於不用跑到北車去了！我愛的墊腳石終於來板橋了」、「寬敞、商品好找比誠品好逛」。不過，也有網友感嘆，過去板橋車站2樓還有金石堂書店可以逛，如今雖然迎來墊腳石進駐，但新店面位置相對隱密，對不熟悉車站動線的民眾而言，恐怕得花點時間才能找到。

Global Mall環球購物中心表示，墊腳石書店已於26日正式開幕，主打結合閱讀、文具及生活選物的多元購物體驗，並將於11月13日至12月15日推出開幕慶優惠，圖書下殺79折起、文具百貨75折起。此外，日本知名綜合二手精品店WonderREX近日也進駐板橋車站店B1，開設全台首間門市，集結精品、腕表、珠寶、服飾、相機及收藏品等6大類商品，更從日本引進超過5500件精選好物，讓消費者能在琳瑯滿目的商品中挖寶，找到符合個人喜好的特色單品。