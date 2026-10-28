台大兒童醫院外抽菸惹議 病童家屬陳情獲回覆「無法取締」引網怒

台大兒童醫院周邊有人抽菸，病童及其家屬卻只能被迫吸二手菸？一名重症兒童母親近日透過Threads發文求助，指出台大兒童醫院側門、靠近捷運M8出口一帶，經常有人在醫院門口抽菸，自己每次帶孩子回診，幾乎都會聞到二手菸，情況已持續一年。原PO日前向台北市政府陳情，希望改善醫療院所周邊的吸菸問題，卻收到衛生局回覆，表示相關戶外區域尚未全面納入禁菸場所規範，若未違反現行規定，便無法據此派員取締，讓原PO相當無奈。

原PO表示，理解政府執法必須依照現行法規，但仍質疑，難道只因目前法規無法取締，就只能任由問題持續發生？她指出，前往兒童醫院就醫的孩子，有些正與疾病奮戰，有些需要長期治療、呼吸照護，甚至必須帶著呼吸器外出。對病童家屬而言，帶孩子就醫已經不容易，卻還得一路閃避路人抽菸，擔心孩子吸入二手菸。

原PO呼籲，希望醫療院所周邊，尤其是兒童醫院這類特殊場所，能建立更完善的禁菸規範與保護措施，並請網友協助轉發，讓更多人看見問題，促使台北市政府正視醫院周邊的公共健康議題。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴。有網友表示，這並非台大兒童醫院獨有的問題，許多醫院周邊也經常有人聚集抽菸；有人則指出，板橋亞東醫院周邊同樣存在類似情況，甚至有人直言，禁菸標示即使張貼在醒目位置，仍有人習慣性視而不見，照抽不誤，質疑光靠公告無法有效改善。

不少網友認為，醫院周遭應有更完善的禁菸規定，應全面禁止吸菸，更何況是兒童醫院，應保護所有兒童免於受到二手菸危害。有網友還指出，附近的人行道可見不少斜坡及人行道樹，推著輪椅根本很難行走；原PO則回應表示，推車不友善，人行走道都是傾斜的，這點我能克服；但二手菸「真的沒辦法」。

有網友建議，可透過議員、里長協助安排會勘，研議依法公告禁菸區域，也有人提議加裝提醒設備，或參考其他醫院的做法，加強戒菸宣導。不過，也有網友認為，單靠張貼公告恐怕難以奏效，因為部分吸菸者會在有人取締時暫停，等執法人員離開後又繼續抽菸。

北市衛生局曝原因：尚未納入禁菸場所規範

針對民眾陳情，原PO也出示台北市政府衛生局的回覆指出，依據《菸害防制法》規定，目前已規範醫療機構、捷運系統及多數室內公共場所禁止吸菸，但醫療機構外及捷運站出口周邊的戶外區域，尚未全面納入禁菸場所規範。因此，若民眾在相關戶外地點吸菸，因未違反現行禁菸規定，衛生局便無法據此派員稽查取締。

衛生局表示，已將民眾反映的問題納入關注，未來將適時向《菸害防制法》的中央主管機關提出建議，感謝民眾對市政的關心與指教，未來將持續研議相關管理措施，並向中央建議擴大戶外禁菸範圍，期盼在現行法規與公共健康需求之間，尋求更具體的改善方式。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康