AAA來了！十大話題藝人排行出爐！周子瑜排第幾？

2026年韓流盛事再度登陸高雄！第11屆《亞洲明星盛典》（AAA，Asia Artist Awards）將於12月5日、6日在高雄世運主場館登場，連續第二年來台舉辦，豪華卡司讓追星族期待不已。今年最受台灣粉絲關注的亮點之一，就是多位在海外發展的台灣藝人將回到家鄉登台，包括TWICE周子瑜、&TEAM的NICHOLAS（王奕翔）、CORTIS的JAMES（趙雨凡）、tripleS的Nien（許念慈），以及新人女團OURBIRTHDAY的BABY（謝佳軒），讓粉絲有機會親眼見證他們的舞台魅力。

主持陣容同樣話題十足！IVE成員張員瑛將與演員池昌旭搭檔，TWICE周子瑜則攜手ZEROBASEONE成員成韓彬主持。除了主持組合令人期待，不同女團中同名的JIWOO、DAHYUN也成為粉絲討論焦點，跨團同框的可能性更增添典禮話題。

今年AAA集結台、日、韓多組人氣藝人，究竟誰的討論度最高？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點「2026 AAA十大話題藝人」，帶你一次掌握本屆典禮最受關注的明星與精彩看點。

日期：2026/12/5（六）、2026/12/6（日）

時間：紅毯15:00開始、演出17:00開始（實際演出時間以現場公告為準）

地點：高雄國家體育場（世運主場館）

直播連結：待官方公布

No.10 TWS

出席場次：2026/12/6（日）

話題焦點：以清新明亮的「Boyhood Pop」風格席捲樂壇，2026年迷你專輯《NO TRAGEDY》首度達成百萬銷量，青春魅力持續盛放！

由PLEDIS娛樂打造的韓國男團TWS，於2024年1月正式出道，也是繼SEVENTEEN之後備受關注的新生代團體。團名取自「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」，象徵希望每個時刻都能陪伴粉絲。團體由申惟、道勳、英宰、韓振、志薰及炅潣六名成員組成，以清新明亮的「Boyhood Pop」音樂風格打開知名度。出道迷你專輯《Sparkling Blue》的主打歌〈첫 만남은 계획대로 되지 않아（plot twist）〉，描繪初次相遇時既緊張又心動的情緒，輕快旋律與充滿青春氣息的編舞，讓歌曲成為2024年韓國樂壇的熱門作品之一。

TWS近年持續推出新作品，音樂活動與人氣逐步升溫。2026年4月，團體推出第五張迷你專輯《NO TRAGEDY》，以主打歌〈널 따라가（You, You）〉展現更加直接、熱烈的戀愛心情，專輯也傳出亮眼銷售成績。團體預計於11月2日推出第二張單曲專輯《TO US》，持續帶來不同音樂風貌。回顧2025年AAA舞台，TWS曾以〈OVERDRIVE〉撒嬌舞引發討論，如今再度登上AAA，也讓粉絲期待親眼感受六名成員的青春魅力。

No.9 ZEROBASEONE

出席場次：2026/12/6（日）

話題焦點：迎接團體新階段，以五人編制推出迷你專輯《Ascend-》，成韓彬也將二度擔任AAA主持人，讓粉絲期待值再升高！

WAKEONE旗下男團ZEROBASEONE（ZB1），由Mnet選秀節目《BOYS PLANET》選出的成員組成，並於2023年7月正式出道。團體最初以九人編制活動，成員包括成韓彬、金地雄、章昊、SEOK MATTHEW、金泰來、RICKY、金奎彬、朴乾旭及韓維辰，憑藉選秀節目累積的人氣迅速打開知名度。出道迷你專輯《YOUTH IN THE SHADE》創下百萬銷量紀錄，後續透過〈In Bloom〉、〈CRUSH〉、〈Feel the POP〉及〈GOOD SO BAD〉等歌曲展現多變風格，成為K-POP第五代備受矚目的男團之一。

2026年是ZEROBASEONE迎接新階段的重要一年。原先的限定團體活動告一段落後，成韓彬、金地雄、SEOK MATTHEW、金泰來與朴乾旭決定以五人編制延續活動，並於5月推出第六張迷你專輯《Ascend-》，主打歌〈TOP 5〉融合舞曲與當代R&B元素，展現更加成熟的音樂面貌。團體也於8月發行第二張日本EP《回帰LOVE》，持續拓展海外市場。

此次ZEROBASEONE將再度登上AAA舞台，成韓彬也將與TWICE周子瑜共同擔任12月5日的主持人。有粉絲為了迎接團體來台，特別準備應援小物，開心表示：「歡迎大家來找我領取或交換」，展現對成員的熱情支持。

No.8 ITZY

出席場次：2026/12/5（六）

話題焦點：以〈WANNABE〉肩膀舞奠定「表演女王」地位，2026年持續展開世界巡演，經典歌曲〈THAT'S A NO NO〉更逆襲翻紅，再掀討論熱潮！

JYP娛樂於2019年推出的韓國女團ITZY，憑藉強烈的舞台魅力與「做自己、相信自己」的音樂理念闖出知名度。團體由禮志（Yeji）、Lia、留真（Ryujin）、彩領（Chaeryeong）及有娜（Yuna）五名成員組成，出道曲〈DALLA DALLA〉以鮮明節奏與自信態度迅速走紅，後續接連推出〈ICY〉、〈WANNABE〉、〈Not Shy〉等熱門歌曲。其中〈WANNABE〉的招牌肩膀舞更成為代表性編舞之一，搭配整齊有力的唱跳表現，讓ITZY獲得「表演女王」的稱號。

ITZY今年展開第三次世界巡迴演唱會《TUNNEL VISION》，六年前推出的歌曲〈THAT'S A NO NO〉也意外逆襲翻紅，再度掀起社群討論。9月5日，團體登上台北小巨蛋開唱，與台灣MIDZY（粉絲名）熱情相聚。音樂方面，ITZY於5月推出迷你專輯《Motto》，除了收錄同名主打歌，也將成員個人舞台曲目納入作品，展現不同的音樂魅力。近期彩領則準備發行個人作品《Lovesick》，讓粉絲期待她在團體活動之外的全新表現。

得知ITZY將於12月5日登上AAA舞台，有網友興奮表示：「ITZY第一次站上世運，能忍受自己不在現場嗎？」足見粉絲對此次演出的期待。

No.7 NMIXX

出席場次：2026/12/6（日）

話題焦點：以融合多元曲風的「MIXX POP」展現獨特魅力，目前拿下2026 AAA女團人氣獎第二輪投票冠軍，粉絲正全力集氣盼她們再創佳績！

由JYP娛樂於2022年推出的韓國女團NMIXX，以融合多元曲風的「MIXX POP」音樂風格闖出獨特路線。團體現由Lily、海嫄（Haewon）、Sullyoon、Bae、Jiwoo及Kyujin六名成員組成，歌曲擅長在不同節奏與曲風間切換，搭配穩定的現場演唱實力與高難度編舞，逐漸建立鮮明的團體特色。從出道曲〈O.O〉，到〈DICE〉、〈Love Me Like This〉、〈DASH〉及〈Blue Valentine〉等作品，NMIXX持續透過多變的音樂風格累積人氣。

今年8月，NMIXX再度受邀擔任中華職棒味全龍「龍星大樂」主題日的賽後表演及開球嘉賓，隊長海嫄當時也透露團體正在準備新作品。近期她們推出第六張迷你專輯《Strange Muse》，主打歌〈Birthday Wish〉受到粉絲關注，專輯也收錄成員分組演唱的歌曲，讓NSWER（粉絲名）聽見不同組合帶來的音樂火花。

除了音樂作品，NMIXX在2026 AAA女團人氣獎投票中的表現同樣受到關注。有網友在Threads分享團體於第二輪投票取得第一名的消息，粉絲也積極投入後續應援，紛紛留言：「拜託大家一起集氣」、「我已經存一些了，各位恩瑟加油！」展現強大的粉絲動員力。

No.6 張員瑛

出席場次：2026/12/6（日）

話題焦點：從IVE人氣成員到AAA王牌主持人，以甜美外型與穩健台風圈粉無數，今年將第六度站上主持舞台，搭擋池昌旭再度掀起期待！

張員瑛因星探挖掘進入STARSHIP娛樂擔任練習生，2018年透過選秀節目《PRODUCE 48》以限定女團IZ*ONE成員身分出道，2021年再以IVE成員身分重新出發，接連推出〈ELEVEN〉、〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉等熱門歌曲，累積高人氣。2026年，IVE持續帶來新作品，在專輯《Looks Can Kill》的概念照中，張員瑛化身「Bad Pink Hero」，以亮粉色造型展現不同以往的個性魅力。她甚至被拍到穿著角色服裝、頭戴髮捲吃辣炒年糕，舞台形象與私下可愛模樣形成有趣反差，再度引起粉絲討論。

除了音樂活動，張員瑛也活躍於時尚與廣告領域，憑藉亮眼外型及鏡頭表現，成為國際品牌關注的韓流偶像之一。她與義大利精品品牌Miu Miu長期合作，今年9月更出席Dior在巴黎舉辦的2027春夏系列時裝秀，並與BLACKPINK成員Jisoo互動，相關畫面也引發粉絲討論。

擁有豐富主持經驗的張員瑛，今年將連續第六年擔任AAA主持人，穩健台風與臨場反應一直是粉絲關注的焦點。回顧去年AAA頒獎典禮，她全程展現專業態度，獲得不少網友稱讚：「她體力超好，從來沒有露出疲態」、「她真的是超級偶像」、「她不成功誰成功」。今年張員瑛將搭檔演員池昌旭主持12月6日的典禮，兩人會擦出什麼樣的火花，也讓觀眾相當期待。

No.5 TOMORROW X TOGETHER

出席場次：2026/12/6（日）

話題焦點：出道邁入第八年，他們將以全新專輯《PERFECT STORM》迎接音樂新篇章，2027年再把世界巡演帶到高雄，讓台灣MOA直呼期待！

HYBE旗下廠牌BIGHIT MUSIC推出的韓國男團TOMORROW X TOGETHER（TXT），由然竣、秀彬、杋圭、太顯及休寧凱五名成員組成，2019年正式出道。團名象徵不同個體懷抱共同夢想，攜手迎向明天，音樂作品也經常圍繞青春成長、友情、迷惘與自我探索等主題。出道歌曲〈CROWN〉以充滿活力的旋律展現少年感，後續推出〈Blue Hour〉、〈0X1=LOVESONG（I Know I Love You）〉、〈Good Boy Gone Bad〉及〈Sugar Rush Ride〉等代表作，透過多變的音樂風格與富有故事性的專輯概念，建立獨特的團體形象。

得知TXT將登上2026 AAA舞台，許多網友興奮表示：「真的來了！！」、「一想到TXT第一次來高雄我又控制不住想搶票」。出道邁入第八年的TXT，除了預計於11月16日推出第九張迷你專輯《PERFECT STORM》，以「風暴」為核心概念描繪年輕世代面對未知與改變的情緒，第五次世界巡迴演唱會《STEAL THE WIND》也預計於2027年3月6日、7日來到高雄，讓台灣MOA（粉絲名）期待不已。這次TXT將率先於12月6日登上AAA舞台，為接下來的音樂活動增添話題。

No.4 ATEEZ

出席場次：2026/12/5（六）

話題焦點：憑〈BAD〉「震胸舞」掀起社群模仿熱潮，專輯更三度登上BillBoard 200冠軍，八人魅力無法擋，粉絲從崔傘入坑、最後變成團粉！

韓國男團ATEEZ為KQ娛樂旗下團體，由星化、弘中、潤浩、呂尚、崔傘、旼琦、友榮及鍾浩八名成員組成。憑藉整齊俐落的群舞、強勁唱功與充滿戲劇張力的舞台表演，ATEEZ在競爭激烈的K-POP樂壇闖出知名度。2018年，團體以專輯《TREASURE EP.1：All To Zero》正式出道，後續推出〈WONDERLAND〉、〈Answer〉、〈Guerrilla〉及〈BOUNCY（K-HOT CHILLI PEPPERS）〉等代表歌曲，透過強烈節奏與層次豐富的編曲，建立充滿力量的音樂風格。近年ATEEZ也積極拓展海外市場，藉由世界巡演與國際音樂節演出，持續累積全球人氣。

今年6月，ATEEZ推出第十四張迷你專輯《GOLDEN HOUR：Part.5》，主打歌〈BAD〉中的「震胸舞」引發社群模仿熱潮。成員崔傘憑藉強大的核心控制能力與舞台表現成為討論焦點，台灣創作者翰賓更將歌詞改編成「他很壞嘟嘟嘟」，帶動不少網友跟風拍攝，讓歌曲在社群平台持續發酵。專輯也傳出亮眼的國際榜單成績，展現ATEEZ在海外市場的影響力。

接下來ATEEZ預計推出第十五張迷你專輯《GOLDEN HOUR：Part.6》，並於12月5日以完整團體陣容登上AAA舞台。有網友分享自己因〈BAD〉入坑，最後甚至買下AAA門票，讓其他ATINY（粉絲名）笑言：「你會從推傘開始慢慢爬牆，最後都會變成團粉」，展現成員各自吸引粉絲的魅力。

No.3 金秀賢

出席場次：2026/12/5（六）

話題焦點：經歷2025年輿論風波後，2026年逐步重返公開活動，並確定出席AAA頒獎典禮，昔日人氣與爭議也再度引發網友兩極討論。

韓國演員金秀賢於2007年透過情境喜劇《泡菜奶酪微笑》正式出道，2011年在青春音樂劇《Dream High》中飾演宋森動，隔年憑藉古裝劇《擁抱太陽的月亮》打開知名度。2013年，他在《來自星星的你》中飾演外星人都敏俊，與全智賢上演跨越時空的愛情故事，人氣迅速席捲亞洲。此後，金秀賢陸續主演《雖然是精神病但沒關係》、《淚之女王》等熱門韓劇，其中2024年與金智媛合作的《淚之女王》再度掀起追劇熱潮，展現其在韓劇市場的影響力。

2025年，金秀賢因與已故女演員金賽綸的交往時間等爭議陷入輿論風波，雙方相關說法與外界質疑持續引發討論，也影響其部分演藝活動。沉寂一段時間後，金秀賢於2026年逐步恢復公開露面，並在8月參與印尼電視台RCTI週年特別節目、9月擔任《THE FACT MUSIC AWARDS》頒獎嘉賓。

目前金秀賢已列入12月5日AAA頒獎典禮的公布卡司，消息曝光後再度引起網友不同反應，有人表示：「看來還是有很多他的支持者欸」，也有人坦言：「我以前蠻喜歡他的，後來直接取消追蹤」。昔日人氣與爭議交織，也讓他的出席成為本屆AAA話題之一。

No.2 周子瑜

出席場次：2026/12/5（六）主持人、2026/12/6（日）歌手

話題焦點：首度擔任AAA大型頒獎典禮主持人，還將以Solo歌手身分登台演出，消息曝光讓台灣粉絲直呼：「子瑜是台灣的驕傲！」

來自台南的周子瑜，2015年透過選秀節目《SIXTEEN》獲選為TWICE最終成員，正式展開韓國演藝活動。從出道曲〈Like OOH-AHH〉，到〈CHEER UP〉、〈TT〉、〈What is Love?〉、〈FANCY〉及〈Feel Special〉等熱門歌曲，TWICE逐步累積全球人氣，子瑜也憑藉舞台表現與個人魅力受到關注。隨著團體活動穩定發展，她也積極拓展個人音樂事業，2024年9月推出首張個人迷你專輯《abouTZU》，以主打歌〈Run Away〉正式展開個人歌手活動，2025年再與美國歌手柯賓貝森（Corbyn Besson）合作〈Blink〉，展現不同於團體作品的音樂風格。

2026年對子瑜而言，也是拓展個人事業的重要一年。除了持續參與TWICE《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，她也嘗試不同領域的合作。9月底傳出子瑜將為日本動畫《膽大黨》與Atlassian Williams F1車隊的跨界合作演唱官方主題曲，歌曲預計於2027年初公開，讓粉絲期待她在音樂上的全新嘗試。

今年子瑜將回到家鄉台灣登上AAA舞台，不僅首度擔任大型頒獎典禮主持人，12月6日還將以個人歌手身分演出。她預計於12月5日搭檔ZEROBASEONE成韓彬主持典禮，隔天再帶來個人舞台，連續兩天亮相讓台灣粉絲相當期待。消息曝光後，不少網友興奮表示：「子瑜妳是最棒的」、「我們子子真的是台灣的驕傲」、「去年是舒華，今年是子瑜！看來台灣在韓藝人出頭天了」，展現粉絲對她返台演出的支持。

No.1 CORTIS

出席場次：2026/12/6（日）

話題焦點：出道專輯銷量就突破200萬張，第二張迷你專輯《GREENGREEN》再登Billboard 200第三名，創作實力與新人聲勢備受矚目！

HYBE旗下BIGHIT MUSIC打造的韓國新生代男團CORTIS，是繼BTS、TOMORROW X TOGETHER之後，該廠牌推出的第三組男團。團體由JAMES（趙雨凡）、JUHOON（金主訓）、MARTIN（朴宇宙）、SEONGHYEON（嚴成玹）及KEONHO（安乾鎬）五名成員組成，團名取自「COLOR OUTSIDE THE LINES」，象徵打破既定框架、勇於展現自我。CORTIS以「Young Creator Crew」為核心理念，成員積極參與歌曲創作、編曲及音樂錄影帶製作，展現新生代男團的自主創作特色。

2025年，CORTIS推出首張迷你專輯《COLOR OUTSIDE THE LINES》，收錄〈GO!〉、〈What You Want〉及〈FaSHioN〉等歌曲，以融合嘻哈、搖滾與實驗性編曲的音樂風格吸引關注，出道後迅速累積人氣。

出道後人氣持續攀升的CORTIS，2026年再以第二張迷你專輯《GREENGREEN》延續創作能量。專輯於5月4日發行，主打歌〈REDRED〉以不受外界眼光左右為核心概念，展現更加直接、率性的音樂態度。專輯也在國際音樂市場取得亮眼成績，讓CORTIS成為備受關注的新生代男團之一。

除了音樂作品，CORTIS今年也積極拓展舞台活動，並確定於12月6日登上2026 AAA頒獎典禮。對台灣粉絲而言，最令人期待的莫過於台灣成員JAMES（趙雨凡）將在家鄉登台演出。有網友興奮表示：「雨凡真的沒有騙我們欸！CORTIS真的要來台灣AAA了，超開心」、「我超級喜歡這次的陣容」，也讓CORTIS的首次AAA高雄舞台更添話題。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年4月21日至2026年10月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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