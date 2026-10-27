全家出動當賊？母女聯手偷2瓶酒、爸爸妹妹目睹竟竊笑 老闆娘看監視器傻眼

近日一名餐廳老闆娘在Dcard發文表示，一對母女趁店家忙碌時，將兩瓶雞尾酒藏進外套，事後調閱監視器才發現，一家四口疑似全程知情，甚至還笑得相當開心。

原PO表示，店內採自助取餐、結帳模式，冰箱內的食材及飲料都須另外付費。日前生意忙碌時，她曾看見一名少女拿著兩瓶雞尾酒，每瓶售價120元，沒想到結帳時卻沒有收到這筆錢。

調閱監視器後發現，少女先與母親交談，接著從冰箱拿走兩瓶雞尾酒，回座位後偷偷交給媽媽一瓶，另一瓶則藏進自己外套口袋。坐在對面的爸爸和妹妹也目睹整個過程，卻沒有阻止，反而跟著笑。

更誇張的是，母親結帳時還故作驚訝地問「蛤？飲料要錢喔？我以為是不用錢的耶！」離開餐廳後，母女便將兩瓶飲料放進機車車廂，全被監視器拍下。

事後店家透過訂位電話聯絡對方，連打5通都被掛斷，第6通才接通。母親在電話中承認拿走飲料，希望透過轉帳付款，但原PO堅持要求她親自到店，否則就報警。最後，母親趕在打烊前付清240元，店家也決定不再追究。

貼文引發網友熱議，「這種人真的丟臉，怎麼教育小孩啊」、「妳直接報警偷竊就好了，幹嘛給他們機會？」、「全家出動犯案滿可怕，不知道到處偷了多少」。也有人建議店家直接在冰箱貼上價格告示，避免日後發生爭議。