Buffet最謎一區誰在吃？滿滿地瓜、玉米釣出大批家長讚：根本育兒救星

吃到飽餐廳菜色琳瑯滿目，從生魚片、現切牛排到各式甜點應有盡有，不少饕客更抱著「吃回本」的心態，專挑高單價食材下手。不過，許多吃到飽餐廳都有一個看似不起眼的角落，擺放著裝滿地瓜、玉米、芋頭等食材的大蒸籠，讓美食作家林承彥相當好奇，究竟都是哪些人在吃這一區？沒想到貼文曝光後，意外釣出大批家長現身力挺，直呼「這區根本是育兒救星」。

美食作家林承彥近日在臉書發文表示，許多吃到飽餐廳都會設置「蒸五穀雜糧區」，通常以超大蒸籠盛裝玉米、芋頭、地瓜等食材。相較於琳瑯滿目的海鮮、肉類與精緻料理，這些看似平凡的食物顯得格外低調，讓他忍不住發問，「我一直很好奇，到底都是哪種人在捧場那一區？」

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，許多家長表示，帶著年幼孩子到吃到飽餐廳用餐時，蒸五穀雜糧區簡直是救星，因為食材調味清淡，也方便依照孩子的飲食需求挑選，不必另外準備餐點，「我們家小孩一歲半到兩歲左右，可以被玉米困住很久很久，這些絕對都是育兒友善食品」、「有寶寶的家庭就會找這種餐廳，不用另外準備嬰兒食物」、「吃原型食物的寶寶很需要」、「有小小孩時很方便，原味蒸蔬菜，健康」，還有人大讚「蒸玉米筍很好吃」，認為這一區不僅方便育兒，也能讓大人吃得開心。

有網友透露，蒸五穀雜糧區其實深受長輩、素食者及飲食控制族群喜愛，「像我媽那種比較養生的長輩會拿」、「吃素食的客人吧！他們能吃的真的不多」、「其實這是對飲控者最友善的一小部分確幸，我會去取蒸玉米筍、紫薯或南瓜」、「減肥的時候我會吃這區裝養生一下」、「吃太多肉會有罪惡感，拿根玉米或者地瓜當贖罪，今日膳食纖維算達標」。

有網友指出，並非所有人到吃到飽餐廳都想拚命吃回本，有些人只是單純與親友聚餐，或想享受多樣化的餐點選擇，不一定會刻意挑選昂貴食材。有人分享，曾在吃到飽餐廳看到其他客人只吃一盤生菜就離開，讓他印象深刻，「瞄準的應該是『錢乃身外之物』的人，不求吃回本，只求吃健康」。

除了超大蒸籠區，有家長分享，以前吃Buffet常納悶麵包區「到底是誰在吃」，但自從有了孩子後，才發現「麵包」反而成為不可或缺的神隊友，釣出不少爸媽留言，「先把歐包掃好幾個進餐盤，媽媽就可以悠哉吃很久了」、「我女兒在吃到飽，吃了6片吐司」、「有小孩後去餐廳都趕快先看菜單上有沒有麵包」。