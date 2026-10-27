百元鈔快變「銅板」！網曝3美食漲價最有感 逾10萬人爆共鳴

通膨壓力持續，民眾對日常開銷的感受也越來越深。一名網友分享，100元能買到的東西愈來愈少，甚至形容百元鈔快要「銅板化」。貼文曝光後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，百元鈔的價值似乎不如以往，過去一張百元鈔，若省著點花還能撐一天，如今可能連買一個便當都不夠用，讓他無奈直言「百鈔快變成銅板了？」

貼文一出後，截至今（27）日下午3時，已吸引至少10萬人按讚。不少網友都表示「一張一杯飲料」、「今天買了一塊雞排，付了100元出去，老闆說還差20元」、「飲料跟雞排都快吃不起了」、「只剩麥香對我們不離不棄了，能買10罐」、「100已經不能算鈔票了，去夜市起碼要帶500$才能逛了」、「孫中山先生可能也沒想到，自己有一天可能買一個便當都不夠用」、「真的⋯隨便一杯手搖飲，都快100」。

此外，還有網友回憶「很久以前一張可以買2個排骨便當，現在買不起一個雞腿飯」、「以前100元可以買三塊雞排」、「我還停在章魚燒3盒100」、「國中的時候，龍虎雞排35、隔壁章魚燒35、剩下30再買一個韭菜盒還剩5塊」、「以前小時候一百塊用很久」。

物價頻頻上漲，老百姓感嘆薪水漲幅追不上。本站曾報導，一名網友分享，很多人都在抱怨物價漲，但股票讓他們賺飽飽，因此漲價也嚇不倒各位股神，但對多數人而言，物價還是很有感的，好奇詢問「生活中有什麼東西在漲價，讓你覺得通膨真的嚴重？」。

對此，不少網友透露「雞蛋從3元漲到5元、6元、6.5元」、「紅豆餅」、「停車費啊，現在隨便都40-60元起跳，上百的也是有的」、「大麥克變小」、「雞肉漲漲漲」、「除了政府掌控的醫療跟教育，其他越基本越低價的都在漲」。

此外，最多人認為便當最有感，其他還有像手搖飲、雞排等庶民小吃也是，回應「便當、手搖」、「主要是便當」、「便當，越基層的東西越有感」、「便當、珍奶、雞排都漲爆啊，吃到飽也是」、「一定是便當跟麵攤」、「便當、小吃」、「便當，銅板價變紙鈔價」、「有種便當變指數，跟大麥克一樣凍漲」。