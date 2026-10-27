赴日購物結帳注意！他曝「1動作」恐讓店員愣住 正確做法曝光

到日本旅遊購物，結帳時的小細節也可能藏著文化差異！一名網友分享，在日本店家消費時，最好將現金放在櫃檯準備的收銀盤內，而不是直接遞到店員手中，否則可能讓對方一時不知所措。貼文一出後，也有不少人分享赴日消費的經驗。

這名網友在社群平台「Threads」表示，台灣不少店家習慣由客人直接把錢交給店員，但在日本購物時，常會看到櫃檯備有專門放置現金的收銀盤，提醒大家在日本千萬別把錢直接遞給店員，否則店員會當場愣住，同時也好奇詢問「大家當日本的時候，花多久才改掉這個習慣？」

貼文一出後，不少網友都表示「我習慣性的把錢放在那個收銀盤子上，但日本店員反而是直接伸手跟我收錢，害我有點歹勢」、「在福岡車站買伴手禮的時候，店員姐姐找零放我手上，她也沒放收銀盤」、「其實不會愣住，店員也知道你是外國人」、「我遇到店員是直接把錢放我手上」、「在台灣也是啊！看到有放收銀盤子，就放在盤子裡」、「上次忘記，錢沒放盤子，想直接拿給店員，就被瞪了」、「就算你直接遞給店員，他也會拿盤子示意你放裡面呀！從沒看過店員伸手接的」、「找回零錢又是一回事了，通常都會交到你手上，至少我遇到的都是這樣」。

赴日旅遊不少人都會安排藥妝、百貨採購行程，不過結帳時最好別只顧著整理戰利品。本站曾報導，一名女網友分享，近期和妹妹在唐吉訶德採買後，分別到不同櫃位辦理退稅，沒想到兩人都碰上「商品被多刷一次」的情況，所幸全程盯著結帳過程才及時發現。提醒大家「結帳真的要好好盯著」，尤其購買商品數量一多，很容易在沒有察覺的情況下多付錢。

對此，留言區很快釣出一票有相同經驗的旅客。一名網友表示，自己曾在澀谷西武百貨購物，被多刷一瓶2580日圓的ReFa護髮油，直到搭計程車回到旅館後才發現，但因住宿地點距離澀谷太遠，只能放棄返回處理，並提醒「尤其買得多的時候，一定要再點一次數量」。另有人透露，上個月在札幌狸小路唐吉訶德也曾被多刷一件商品，幸好當場就發現並反映。

還有網友分享，自己在東京唐吉訶德同樣碰過多刷商品的情況，「幸好有馬上發現」；也有人表示福岡地下街的松本清也曾遇過類似問題。由於不同地區、不同店家都有網友回報經驗，留言區有人忍不住懷疑「結帳也有KPI是不是啦」，甚至質疑究竟只是店員操作失誤，還是另有原因。不過目前僅能確認是網友個人消費經驗，並無證據顯示店家或店員有刻意多刷行為。