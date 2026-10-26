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連假住民宿踩雷！業者公告「1備品」需加購 網嘆：國旅真的玩不起

聯合新聞網／ 綜合報導
網友連假帶家人出遊住宿時，發現業者不僅不提供一次性備品，連大浴巾也沒準備，讓他相當傻眼。 圖／AI生成
網友連假帶家人出遊住宿時，發現業者不僅不提供一次性備品，連大浴巾也沒準備，讓他相當傻眼。 圖／AI生成

國旅住宿又引發熱議！一名網友趁光復連假難得帶家人出遊，入住民宿後卻發現，業者不僅不提供一次性備品，連大浴巾也沒有準備，讓他相當傻眼。原PO忍不住抱怨，住宿價格並不便宜，出國旅遊的CP值反而更高，直言「真的不要怪人家不來國旅」，貼文曝光後引發網友熱烈討論。

原PO於Threads發文表示，自己已經很久沒有安排國內旅遊，這次趁著連假帶家人出門走走，沒想到入住後才發現，旅宿業者連大浴巾都不提供。根據他分享的業者公告，住宿配合政府環保節水政策，不提供大浴巾及一次性備品，若有需求則可至櫃台購買。這讓原PO忍不住質疑，在相同的花費下，出國旅遊似乎更划算，也感嘆國旅價格與住宿體驗不成正比。

貼文底下湧入大量留言，有網友分享在台住宿時，曾被額外收取大浴巾費用，也有人認為，大浴巾並非一次性備品，連基本用品都不提供，實在難以接受，直呼「大浴巾根本不能算一次性備品」、「不給大浴巾真的過分了，誰出門玩還要帶濕答答的浴巾回家」、「到現在還是搞不懂大浴巾跟關節能什麼事」。還有網友感嘆，「早點看破，不要這樣糟蹋自己」、「居然國旅？最討厭你這種炫富的人了」。

還有人分享自己經驗，「上次去住行旅，人家不主動提供，但是有需要可以去櫃檯旁邊免費索取，我覺得這樣才是對的方式」、「日本也是不主動提供，所以大廳自取，甚至還有DHC乳液、泡澡粉，我每天都拿一包泡澡」。

事實上，依照環境部自2025年1月1日起推動的一次用旅宿用品減量政策，旅宿業不得提供容量小於180毫升的洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液，也不得在客房等營業場所陳列梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等6項個人衛生用品供旅客自由取用；旅客如有需求，仍可向業者索取或購買。不過，大浴巾並不在上述管制品項內，因此業者不提供大浴巾的做法，也再次成爭議焦點。

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