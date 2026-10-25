一個人吃飯也不行？她怨餐廳不給單人訂位 網嘆「歧視」曝解方

一個人吃飯竟然連訂位都不行？近日一名女網友在Threads發文，透露自己好不容易找到一間想吃的義大利麵餐廳，準備線上預約時，卻發現訂位系統不接受單人訂位，讓她相當傻眼，忍不住上網抱怨。不少網友也分享類似經驗，直呼「單身錯了嗎？」、「一個人想吃東西真難」，更有人質疑餐廳為何不願接待獨自用餐的顧客，引發對餐廳訂位規則的討論。

原PO在Threads發文表示，自己難得找到一間感興趣的餐廳，沒想到準備訂位時，才發現系統無法選擇一人用餐，讓她失望直呼「好不容易找到一間想吃的餐廳，結果一個人不能訂位」。面對網友詢問是哪間餐廳，她表示當時截圖後便關閉網頁，已經忘記店名，只記得是一間義大利麵店。她也澄清，發文並非想找人一起吃飯，而是第一次遇到無法預約單人座位的情況，才會想分享這段經歷。

貼文曝光後，不少網友替原PO抱不平，紛紛留言「單身狗錯了嗎」、「這家店歧視單身狗」、「這種餐廳就不會想吃了」、「一個人不能吃，夠雷的啦」、「邊緣不友善餐廳」。有人認為，現代社會獨自用餐相當普遍，不應因為只有一人就被排除在訂位選項之外，更直言「我也喜歡自己吃飯，因為想吃什麼就吃什麼，不用顧慮其他人」，質疑餐廳的規定是否對單人顧客不夠友善。

也有網友從消費能力的角度提出看法，認為單人用餐不代表消費金額較低，「兩人用餐結果只點兩份便宜的主餐，跟一人用餐但是什麼都想試而點了好幾道菜，甚至連甜點、飲料都有，後者對餐廳的貢獻不是比較大嗎？」另有人附和「一個人消費也是消費力啊」、「我一個人常都點兩人份，不要小看肥宅的『食力』」，認為餐廳不應單憑用餐人數判斷消費價值。

至於遇到無法預約單人座位的情況，不少網友分享應對方法，有人建議「直接打電話啊」、「有時候一個人得用電話訂」，也有人透露，自己會避開熱門用餐時段，直接前往現場候位。另有網友分享，曾遇到訂位系統沒有單人選項，於是先預約兩位並在備註註明實際只有一人，沒想到餐廳後來真的調整系統，開放單人訂位。不過，也有人開玩笑表示，乾脆先訂兩位，到場後再說朋友臨時取消，甚至有人打算直接點兩人份餐點自己吃完。