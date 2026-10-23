快訊

不斷更新／薔琵來襲…澎湖、高雄等6縣市明上班課 各地颱風假資訊一覽

薔琵狂風猛吹…路樹倒下命中小貨車 當場解體失控衝撞民宅

傍晚5時十級暴風圈已觸陸 薔琵「畫一個圈」龜速打轉後再北上

聽新聞
0:00 / 0:00

小琉球海面驚見詭異金屬物！網友腦洞大開狂猜測 內行人揭曉答案

聯合新聞網／ 綜合報導
屏東小琉球。 聯合報系資料照
屏東小琉球。 聯合報系資料照

屏東小琉球是台灣旅遊熱點，每到夏天總是湧進許多遊客前往觀光戲水，有網友日前在小琉球看風景時，赫然發現海上出現詭異的金屬物，讓他好奇拍下影片PO到臉書，想問其他網友們知不知道是什麼東西？貼文一出引起熱議，雖然多數留言搞笑居多，但也有內行人提供解答。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享影片，他在小琉球看風景時，赫見海上冒出一截詭異物品。原PO將手機變焦拉到最大，看到海面上出現好幾根鐵管交錯在一起，並且載浮載沉，讓他訝異又好奇，想知道這個到底是什麼東西？

貼文立刻引起網友們搞笑留言，「你終於發現鐵達尼號了」、「讓你發現比奇堡了」、「外星船沉入海底，如今浮上來了」、「機械殺人鯨」、「哆啦a夢的救生船」、「問就是哥吉拉」、「你找到上古時期的文明亞特蘭提斯了」、「飛碟殘骸」、「小琉球水怪」、「外星人已經開始對地球海產感到很有興趣了」。

不過也有人正經地推測，「一艘沉船」、「壞掉的浮標？」、「船吧，剩下骨架」、「太空垃圾」、「裝置藝術」、「海水淡化器」、「大船的廢棄物，都往海裡丟」。

有內行人出面解釋這個詭異物品的真面目，「箱網養殖場的箱網外框架…因為我以前有在小琉球做過箱網養殖場的工作」、「海上箱網養殖的HDPE管」、「側翻的箱網框」、「廢棄的箱網架，本來是正的，有一次颱風來槌壞就變這樣了」、「是不是海上箱網養殖的框架？」、「看起來是翻掉的圓形箱網」。

小琉球 觀光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

小琉球美人沙灘1男戲水失蹤 海巡搜救中

支援小琉球醫療27年首遇公船擱淺 安泰總院長：過程驚險人員平安

高手在民間！學生用10元硬幣堆疊 神還原「陶朱隱園」外觀

百貨公司關東煮170元！科學麵驚見「富人價」 他哭：平民吃不起

相關新聞

小琉球海面驚見詭異金屬物！網友腦洞大開狂猜測 內行人揭曉答案

屏東小琉球是台灣旅遊熱點，每到夏天總是湧進許多遊客前往觀光戲水，有網友日前在小琉球看風景時，赫然發現海上出現詭異的金屬物，讓他好奇拍下影片PO到臉書，想問其他網友們知不知道是什麼東西？貼文一出引起熱議，雖然多數留言搞笑居多，但也有內行人提供解答。

火鍋店加點高麗菜30元僅2片 店家回覆颱風菜價引論戰「價格天花板」

中颱薔琵來襲攪動菜價，近日火鍋店加點蔬菜，份量與價格是否合理，再度引發網友熱議。一名消費者今(23)日在Threads發文表示，昨日與先生到錢都日式涮涮鍋用餐，額外加點一份30元的高麗菜，沒想到送上桌後，竟然只有兩片，而且當時還完全沒吃過，讓她忍不住詢問：「想問大家這是正常的嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。