小琉球海面驚見詭異金屬物！網友腦洞大開狂猜測 內行人揭曉答案

屏東小琉球是台灣旅遊熱點，每到夏天總是湧進許多遊客前往觀光戲水，有網友日前在小琉球看風景時，赫然發現海上出現詭異的金屬物，讓他好奇拍下影片PO到臉書，想問其他網友們知不知道是什麼東西？貼文一出引起熱議，雖然多數留言搞笑居多，但也有內行人提供解答。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享影片，他在小琉球看風景時，赫見海上冒出一截詭異物品。原PO將手機變焦拉到最大，看到海面上出現好幾根鐵管交錯在一起，並且載浮載沉，讓他訝異又好奇，想知道這個到底是什麼東西？

貼文立刻引起網友們搞笑留言，「你終於發現鐵達尼號了」、「讓你發現比奇堡了」、「外星船沉入海底，如今浮上來了」、「機械殺人鯨」、「哆啦a夢的救生船」、「問就是哥吉拉」、「你找到上古時期的文明亞特蘭提斯了」、「飛碟殘骸」、「小琉球水怪」、「外星人已經開始對地球海產感到很有興趣了」。

不過也有人正經地推測，「一艘沉船」、「壞掉的浮標？」、「船吧，剩下骨架」、「太空垃圾」、「裝置藝術」、「海水淡化器」、「大船的廢棄物，都往海裡丟」。

有內行人出面解釋這個詭異物品的真面目，「箱網養殖場的箱網外框架…因為我以前有在小琉球做過箱網養殖場的工作」、「海上箱網養殖的HDPE管」、「側翻的箱網框」、「廢棄的箱網架，本來是正的，有一次颱風來槌壞就變這樣了」、「是不是海上箱網養殖的框架？」、「看起來是翻掉的圓形箱網」。