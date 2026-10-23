火鍋店加點高麗菜30元僅2片 店家回覆颱風菜價引論戰「價格天花板」

中颱薔琵來襲攪動菜價，近日火鍋店加點蔬菜，份量與價格是否合理，再度引發網友熱議。一名消費者今（23）日在Threads發文表示，昨日與先生到錢都日式涮涮鍋用餐，額外加點一份30元的高麗菜，沒想到送上桌後，竟然只有兩片，而且當時還完全沒吃過，讓她忍不住詢問：「想問大家這是正常的嗎？」

原PO表示，當天向店員詢問，對方則解釋是依照重量計價。她將照片PO上網，希望了解這樣的份量是否正常。原PO後續也表示，自己不打算透露是哪一家分店，因為錢都小編已經回覆：「是的，我們加點菜皆為秤重的喔！」相關說法是統一回應，便將自身經驗分享給大家參考。

貼文曝光後引發熱議，部分網友認為份量確實少得令人傻眼，「這是哪一家錢都？太不人道！」也有人指出近期菜價偏高，認為不能單憑片數判斷是否合理；但也有人質疑：「便宜的時候也不會給特別多，貴的時候只剩兩片？開店本來就要有吸收成本的空間，不然就該訂時價，不是一盤30元。」

不過，也有網友從近期菜價分析，認為高麗菜價格的確會受到季節、天候及供應量影響。有民眾分享，近期到市場購買高麗菜，價格每台斤約55至65元，甚至有人看到一顆高麗菜接近250元；也有人表示，自己在超市看到一顆約98元。另有網友分享在台北大安路一帶用餐的經驗，指出一份高麗菜要價100元，份量約4至5片。

但也有眼尖網友發現，原PO曝光的高麗菜菜盤「選用的是高麗菜部位比較裡面，因為含水量多，會稍微重一點」，認為這樣的價格似乎很正常，但也有按照原PO所指的兩片高麗菜30元推算，笑稱那這顆高麗菜應能賣到600至700元，直呼這菜價似乎來到高麗菜的天花板。

除了價格與份量，部分網友也談到火鍋店的蔬菜品質，有人抱怨部分店家的高麗菜口感不佳，或是菜盤使用較多外層綠葉。