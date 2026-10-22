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經過新竹一區域「頭髮必衝天」…氣象粉專分析揭秘：快檢查

聯合新聞網／ 綜合報導
頭髮倒豎示意圖。圖／AI生成
頭髮倒豎示意圖。圖／AI生成

什麼情況下人的頭髮會集體倒豎？近日新竹市湳雅一間大賣場附近出現離奇景象，多位路人突然同時頭髮豎起，彷彿受到無形力量牽引。特殊畫面引起網友熱議，不少人急喊「快逃」，擔心是落雷前兆，不過有專家分析當時天氣後，認為落雷可能性極低，建議留意周邊建築物是否存在漏電問題。

原PO日前在Threads分享有趣照片，指出17日與老婆、朋友前往新竹某賣場附近，突然發現老婆頭髮整個向上豎起直衝天際，轉頭一看，同行友人及周遭路人的頭髮也出現相同情況，讓他忍不住拿起手機拍下畫面，好奇詢問究竟是什麼現象。

不少網友見狀，緊張急喊「快離開」、「快跑，被雷劈前也會有一樣的狀態」、「通常是被雷劈的前兆」、「通常是快打雷了，然後你被當成潛在路徑」、「認真回，這是被雷選中的前兆」、「有可能是附近有漏電的位置，反正不要逗留，離開就對了」。

對此，氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，近期太平洋高壓強盛，不利對流雲發展，新竹位在背風沉降區，不要說雷了，連雲都很難產生。粉專認為，最近全台天氣乾燥，有可能讓靜電容易產生，但如此明顯的靜電，建議盡速檢查附近建築物是否有漏電情況。

原PO隔天再次回到現場測試，發現經過特定區域時仍有頭髮豎起的狀況。他指出，異常現象似乎集中在某建築物排風設備的出風口，離開後頭髮便恢復正常。

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