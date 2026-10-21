100元只能吃2小塊！西門町水果攤釋迦喊價700元 網怒轟：觀光之恥

台北西門町驚傳水果攤疑似坑殺外國觀光客！一名網友近日在Threads爆料，表示自己行經西門町時，目睹一間水果攤向2名外國觀光客開出一杯釋迦700元的驚人價格，讓對方無法接受，堅持只願花100元購買。沒想到店員收下百元鈔票後，竟只用叉子分別給2人一小塊水果，隨即將人打發離開，離譜行徑讓目擊網友當場看傻眼，也引發外界對觀光商圈消費亂象的關注。

原PO在Threads發文還原事發經過，指出當時水果攤店員先是熱情招呼路過的外國觀光客，還主動拿出2塊水果供對方試吃，成功吸引觀光客停下腳步，決定購買1杯釋迦。沒想到，店員將水果秤重後，竟直接開出700元的高價，讓觀光客聽了相當傻眼，認為價格實在太貴，於是掏出一張100元鈔票，希望店員能依照預算提供相應份量的水果。

眼見觀光客只願掏出100元，店員先是將杯中部分釋迦倒回容器，並將價格降至500元，但對方仍堅持只買100元的份量。店員見狀索性將整杯水果倒回，表明不願做這筆生意，然而，2名觀光客疑似聽不懂中文，依舊拿著百元鈔票希望購買。沒想到，店員最後竟不耐煩地翻了白眼，收下100元後，只用叉子分別叉起一小塊釋迦遞給2人，隨即揮手示意100元只能買到這些份量，讓整起事件顯得格外荒謬。

原PO接著描述，2名觀光客拿到水果後，臉上滿是困惑，仍將釋迦送入口中品嚐，雖然表情透露出水果相當美味，卻也對昂貴價格感到無奈，最後只能苦笑離開。目睹整個過程的原PO不禁感到心疼，更感嘆「身為當地人真想切一大盤好好的招待這慕名來吃台灣水果的各國客人」，希望遠道而來的外國旅客，能真正感受到台灣水果的美味與在地人的熱情。

事件曝光後，隨即在網路上掀起熱議，大批網友痛批店家疑似坑殺觀光客的行為，紛紛留言「西門町的水果店好像已經N次有這樣的新聞了，再不處理真的會變成市恥了」、「那些店都是觀光之恥」、「真的好丟臉，人家會以為台灣人都這樣做生意不老實」，也有人質疑「那一間不是稍早才被警察跟消保官抄嗎？」。另有網友分享類似經驗，透露過去曾帶法國朋友逛士林夜市，店家原本開價110元販售一小袋蓮霧，沒想到他當場驚呼「蛤？」後，老闆發現他是台灣人，竟立刻改口「沒有啦！70元」，讓不少人感嘆，部分攤商的做生意方式恐怕已嚴重傷害台灣觀光形象。