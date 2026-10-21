在UNIQLO把衣服掛回「很貼心」？ 同行曝：反增加負擔

到快時尚服飾店挑選衣物時，許多民眾都會先至試衣間試穿以確認版型與尺寸。日前有網友分享，自己在UNIQLO等門市試穿後，如果他沒有打算購買，為了體貼店員，往往會主動將衣物一件件掛回原架上。然而，這項看似善意的舉動曝光後，卻引來不少UNIQLO前店員與服飾業同行現身急勸「千萬別這麼做」，直言這反而是替工作人員增加負擔。

一名網友在社群平台Threads發文表示，每次到服飾店試穿結束後，雖然店員總會親切提醒「不需要的衣服給我就好」，但他即使不買也會默默將衣服拿回賣場掛好。看似貼心的行為，卻立刻引發同行熱烈討論。

不少曾任職於UNIQLO及服飾業的網友紛紛留言苦勸「如果你不是百分之百正確的能整理還原成原本的樣子，那你還是不用客氣直接還給店員整理就好」、「你這樣掛回去，結果被主管發現衣服凌亂他們會被罵，即使你掛得很整齊，但是他們有一定規定的掛法」、「我以前也會掛回去或著折回去，後來知道他們有規定的折法跟掛法之後，我都直接拿給店員處理了」。

有服飾業者在留言區進一步解釋，顧客想幫忙的初衷固然值得肯定，但服飾店對衣物的陳列標準、尺碼順序與吊掛方式都有嚴格規範。更關鍵的是，顧客試穿後的衣物，店員都必須先仔細檢查領口等處是否不慎沾染粉底、唇膏等彩妝污漬，確認無損並重新撫平整理後，才會依照規定歸位上架。因此，業者一致建議，試穿後若無購買意願，「直接整把交還給店員」才是最專業、也最能幫到工作人員的正確做法。

我們除了在服飾店常常聽到「不需要的給我就好了」以外，還常在試穿衣服結束後，聽到「試穿辛苦了」，先前曾有網友尷尬表示，他不覺得自己只是換衣服，有什麼辛苦之處，反而是要整理衣服、接待顧客的店員更忙碌，因此他都會有點彆扭，不過有網友指出，UNIQLO是日本企業，當地服務業經常使用「辛苦了」等禮貌用語，店員可能只是藉此感謝顧客試穿，並非真的認為換衣服是一件費力的事。