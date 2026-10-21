自嘲刺青又穿環是「壞女孩」 網見她為霸凌者挺身：妳很溫柔

防止校園霸凌是學校教育的重點之一，日前有位女網友表示，她高中有一位身障同學，被其他人霸凌，她則是外貌看起來比較兇狠，有刺青且不止一個臉部穿孔，她認為身障同學不應該被嘲笑，因此挺身而出，跟霸凌者吵架吵到要打起來，事後她自嘲自己很壞，有穿孔跟刺青刺「BAD GIRL」，文章曝光後，許多人反而大讚她「妳很棒，這世界缺少妳這樣溫柔細膩的人」。

一名網友在社群平台Threads發文表示，她高中有一位身障同學，被其他人霸凌，她認為同學雖然有做錯事，但不是大事，也不需要被其他人嘲笑到誇張的地步，因此她挺身而出，跟霸凌者吵架吵到要打起來，甚至把身障同學保護在後面，叫班長去找老師來。

原PO回憶，老師來了後，也哽咽地說「覺得身障同學很可憐，天生就是身障，還要被欺負」，這時原PO忍不住哭了，老師也跟她抱在一起哭。事件過後，即使那位身障同學調到別班，還是每堂課來找原PO，事後原PO沒有完成學業，但老師跟她說了一句話「妳的溫柔不是每個人都看得出來」，這讓她事後感性地表示「我永遠不會忘記」。

她也提到，有女同學不願意進教室，她好奇問「怎麼了？」對方告訴她「教室裡面都是壞人」，她自嘲自己也是壞人，因為臉部有穿洞，還有刺青刺「BAD GIRL」，可是女同學回應「妳是好人」，讓她瞬間落淚，難以忘懷。

貼文曝光後，許多網友大讚「妳會保護同學，很棒」、「很溫暖的故事」、「妳超勇敢的，如果正在被霸凌的時候，有一個天使擋在我面前，我會記一輩子」、「謝謝妳的勇氣，我相信這位身障同學一定會記得，妳在他需要的時候伸出援手，也很謝謝老師有看到妳的溫柔」、「內在遠比外在及學歷更重要，謝謝您有個善良溫柔的心」。