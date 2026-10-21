百貨公司關東煮170元！科學麵驚見「富人價」 他哭：平民吃不起

百貨公司美食街的餐點價格通常比一般小吃店高，但究竟能貴到什麼程度？一名網友分享，日前到百貨公司購買關東煮，沒想到只夾了科學麵、竹輪等幾樣食材，結帳竟要170元，讓他傻眼直呼，「我活到頭了！」貼文曝光後，掀起網友熱烈討論。

一名網友在Threads發文表示，自己日前到百貨公司購買關東煮，點餐時沒有特別留意價格，直到結帳才發現金額驚人。從他曬出的收據可見，一包科學麵要價35元、兩支長月太郎棒70元，加上一根竹輪及3顆黃金魚蛋，總共花了170元，讓他忍不住感嘆，「我買東西前沒看價格，但這樣170，我活到頭了」。

貼文曝光後，不少網友也被價格嚇壞，尤其一包科學麵竟要35元，更讓許多人難以接受，紛紛笑稱「這是黃金做的嗎」、「貴不是他的問題，是我的問題」、「科學麵35疑似走到富人區」，原PO也直呼「我一個平民吃不起」。也有人透露，曾目睹其他顧客一次夾了560元，感嘆「能吃這家關東煮的都是有錢人」，還有人打趣表示，去百貨公司還是吃麥當勞比較實在。

不過，也有網友認為，百貨公司餐飲價格本來就偏高，店家還需負擔租金、提供用餐環境，自然難以與一般小吃攤相比。更有人質疑，既然店家已明碼標價，消費者就應在點餐前確認價格，而不是結帳後才抱怨，「在百貨公司尋求平價關東煮是否搞錯了什麼」。

此外，一名自稱前員工的網友也現身留言，表示品牌本身定價就不便宜，與百貨公司無關。他透露，印象中自己離職前科學麵一包還是30元，如今已漲到35元。

相較於有網友抱怨百貨公司關東煮價格太貴，也有其他美食街店家因CP值高而受到歡迎。先前就有網友發現，無論在哪間百貨公司或大型商場，日式連鎖烏龍麵品牌「丸龜製麵」總是大排長龍，引發熱議。不少網友認為，丸龜製麵不僅餐點品質穩定、價格相對親民，還能依照個人喜好選擇配料、控制花費，因此成為美食街的人氣選擇。