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吃飯遭男敲桌逼讓座！對方嗆「我小孩要坐」 她回1句慘遭飆罵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友日前在路邊小吃店用餐，沒想到遇到其他客人強行「逼讓座」。圖／AI生成
一名女網友日前在路邊小吃店用餐，沒想到遇到其他客人強行「逼讓座」。圖／AI生成

一名女網友日前在路邊小吃店用餐，沒想到遇到一家五口，其中一名男子竟要求她趕快吃完、讓座小孩，甚至當場爆粗口，讓她相當錯愕。

原PO在Dcard發文表示，日前到一間座位不多的路邊小吃店吃炸物，期間一對男女帶著3名小孩進店，未經詢問便拿走她桌旁的椅子。由於座位不足，有孩子只能站著吃東西，而兩名大人不斷朝她張望，讓她感到不太自在。

沒想到，男子突然敲桌催促「可以吃快點嗎？沒看到我小孩吃東西要站著嗎？」原PO反問站著吃有什麼問題，對方竟回嗆，要她趕快吃完離開。原PO以為孩子受傷，便問了一句「你小孩受傷了嗎？」不料男子當場暴怒、飆罵髒話，直到店員出面安撫才平息。

原PO無奈表示，當時自己只剩5根薯條，事後仍忍不住反省，是否因為自己沒主動讓座，才造成店員困擾。

貼文曝光後，網友紛紛替原PO抱不平，表示「我先來內用的，我吃飯快慢關你屁事？你小孩站著也關我屁事」、「原PO妳人也太好了吧，遇到這種事不該檢討自己，該檢討對方」、「遇到這種的，我會故意吃很慢」、「替小孩難過，生在沒家教的家庭，從小就被帶壞了」、「他才自己詛咒小孩吧，難道他小孩沒有好手好腳？」

也有網友提醒，遇到情緒激動的陌生人，應優先考量自身安全，「誰知道對方會不會惱羞，然後不講道理講物理」、「不一定是妳看起來好欺負，有些人看到是女生態度就會比較差」、「妳沒跟他吵也好，看起來情緒控制很差，誰知道他會做什麼」。另有人建議，若遇到對方持續辱罵、威脅，也可以考慮報警處理。

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