飯店退房「備品全掃光」！房務見一物皺眉：拿走很麻煩

住飯店退房時，你會把沒用完的備品帶走嗎？一名網友分享一段影片，只見房客在退房前把房內能帶走的物品通通收進行裡，甚至連電視遙控器裡的電池也不放過，讓他笑稱這是「飯店退房禮儀」。不過，其中連電池都帶走的舉動，讓不少人感到意外，也釣出飯店員工大喊「很靠杯」。

這名網友在社群平台「Threads」分享影片，畫面中房客退房前將房內的礦泉水、茶包、一次性拖鞋及衛生紙等物品通通收進行李，甚至連電視遙控器裡的電池也不放過，幾乎不留任何物品。

貼文一出後，不少網友都表示「電池超出我想像」、「我覺得拿那些備品無所謂，但是拿電池、衛生紙真的很不OK」、「水、茶包、紙拖鞋、衛生紙也就算了，本來就是住客可以隨意用的東西，但拿遙控器電池這可以算是偷竊了吧…」、「我頂多把水拿走，其他的東西根本不想拿，尤其是茶包、咖啡包，平常就沒在喝，拿那個回去要幹嘛？」、「遙控器電池也拿，太誇張啦！」。

不過，留言區也有自稱房務人員的網友回應「一次性備品請全部拿走，退房整理房間要補的時候會省事很多」、「補這種還比較快，不用看缺了什麼，這些備品客人可以拿，完全不用不好意思，但拿電池真的很靠杯，因為我們幾乎不會檢查電池有沒有被拔」、「蠻喜歡備品全拿的客人…但有客人拿走電池真的會罵髒話，因為備品車很少會有，要回辦公室拿，真的很煩」。

事實上，入住飯店通常會提供牙刷、牙膏、梳子等一次性備品。本站曾報導，一名網友分享，有一類人幾乎不會帶走飯店備品，稱「這種人似乎個性都比較大器、不拘小節，拿得起、放得下，容易成大事」；但他也提到，不能說會拿走備品的人都小氣，「有時反而是會善用可用資源的聰明人」。

對此，網友認為兩者沒太大關係，表示「看不出來這跟性格有什麼關係」、「應該無關」，有人更說「我自認很小氣、愛斤斤計較，但從不拿備品」。另有網友解釋原因在於後續不會用到，「就單純不想拿，因為拿了也不會用」、「用不到啊，不想拿」、「我都沒拿，覺得麻煩，住一晚25000的也空手走」，還有過來人表示「以前年輕時會拿，但是回到家有自己用習慣的，根本不會用從飯店拿的，久了就放棄拿飯店備品」。

此外，有網友表示要看飯店備品的品質，回應「備品那個品質，帶走我也不知道要幹嘛」、「一般都是高級貨才會拿吧」、「除非品質很好，不然幹嘛增加行李重量」、「因為都廉價品居多，拿走也是幫老闆清垃圾而已」；也有網友補充，「用得到才會拿，用不到的不拿」、「奶茶包跟棉花棒那種我會拿」、「會拿平時需要用到的，茶包、咖啡、浴帽、棉花棒」、「茶包跟即溶咖啡那種可以拿，還蠻需要的，浴室的就真的看狀況，大部分都不想要」。