韓「投胎遊戲」全球爆紅！172國隨機出生 網嘆：玩到眼眶紅

如果人生可以重新來過，你覺得自己會投胎去哪裡？最近一款名為《80億分之1》（1 in 8 Billion / 80億分の1）的免費網頁人生模擬遊戲在社交平台爆紅。不同於一般可以自由「換樣」或自選背景的遊戲，玩家在遊戲中完全無法挑選出身、父母或家境，命運全憑真實大數據隨機抽籤。遊戲日前更正式追加繁體中文介面，吸引大批網民爭相試玩「第二人生」，不少人玩完後深有感觸：「原來能夠平安長大、活在當下，已經是極為奢侈的幸運！」

《80億分之1》由韓國獨立開發者Jin Hwi-eus 製作。遊戲資料庫涵蓋全球 172 個國家與地區，引用了聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）及世界銀行等國際機構的真實數據，將各地區的預期壽命、嬰兒死亡率、收入分配、受教育年限及童婚率等指標融入模擬系統中。

《80億分之1》由韓國獨立開發者Jin Hwi-eus 製作，玩家會被隨機投胎全球 172 個國家。圖／截自80億分之一網頁

遊戲開場便有一段耐人尋味的引言：「就在此刻，每秒大約有四個嬰兒誕生。你將成為其中一個，把僅此一次的人生走到最後。在哪裡出生、成為誰的孩子，都無法選擇。就像你當初一樣」。

開局時，玩家可以選擇出生的時代（過去、現在或未來），以及抽選機制（按各國每年出生人數或全球總人口比例）。若按真實出生率計算，玩家有17.6% 機率抽中出生於印度，6.7% 為中國，其後分別為奈及利亞（5.7%）、巴基斯坦（5.2%）及印尼（3.4%）。

進入遊戲後，玩家每年需決定將資源分配於學業、工作、家庭或健康，並在升學、求職、結婚、育兒或移民等人生十字路口做出抉擇。角色同時擁有「健康」、「幸福」、「知識」與「人際關係」四項核心數值，會隨著決策而改變。玩家亦可自訂 30 分鐘至1.5 小時的模擬時長，或直接開啟「自動抉擇」觀察角色的一生。

遊戲最吸引人的地方，是獨創的「同一秒出生的人們」同步模擬系統。當玩家的角色誕生時，系統會同步模擬另外4名在同一秒於世界其他角落出生的嬰兒。當你在遊戲中幸運地接受教育、成家立業時，一旁同秒出生的角色可能因為瘧疾、營養不良或治安被殺，在幾歲或二十多歲時便早早離世。這種鮮明的對比讓玩家感受到出生環境對命運的決定性影響。

此外，遊戲會在角色滿5歲、15 歲、30 歲、50 歲及70 歲等人生重大關口中暫停，展示當地統計數據（如該國兒童活過5歲的比例），邀請玩家停下來思考並留下記錄。當角色走到生命終點，系統會以像素風格畫面回顧角色的關鍵轉折，還設有「追思館」功能，讓玩家保存人生卡片、閱讀陌生人的故事，甚至為其他虛擬生命點亮燭光紀念，相當人性化。雖然整個遊戲是免費，但若想儲存一生的回憶片段（珍藏通行證），則要付90元台幣才能下載。

遊戲會不停更新你的「人生」，以記者「投胎」的女孩為例，未滿兩歲已經因瘧疾發過兩次高燒。圖／截自80億分之一網頁

令人驚訝的是，這款爆紅遊戲從提示詞（Prompt）輸入到首個網頁版本上線，全程僅花了約4小時！開發者Jin Hwi-eus透露，他平時就經常思考其他人怎樣過活，於是在 2026年10 月 5 日嘗試向生成式AI輸入指令，要求根據真實統計數據建立人生模擬器。他在社群平台Threads分享開發過程後引來大批網友索取連結，才臨時架設網站。

Jin Hwi-eus在接受韓國媒體訪問時坦言，遊戲並未刻意迴避兒童夭折、貧困、童婚或武裝衝突等沉重議題，因為「如果刪除這些，就等於抹殺了真實存在於世界上某些角落的生命」。不過，遊戲同時融入了溫馨的日常片段，例如媽媽烹煮當地美食、印度排燈節、齋戒月或聖誕節鄰居分享飯菜的時刻。開發者最初曾考慮排除將「自殺」列為死因以防二次傷害，但最新更新已正式實裝，並附上心理諮商熱線，因開發者認為「不應為了避諱而刻意排除世界上真實存在的痛苦與生命經歷」。

遊戲推出後迅速在 KakaoTalk、X（前Twitter）及 Threads 等平台廣傳。開發者總結遊戲爆紅有5大主因：

．數據個人化：將冷冰冰的大數據轉化為具體的個人生命故事。

．社群分享價值：每一次模擬皆為獨一無二的人生，具備天然話題性。

．視角轉變：促使玩家體會出身亦是一種運氣，將感恩轉化為對其他生命的尊重。

．AI技術突破：靠 AI 輔助短時間內完成過去團隊需耗時數年的龐大數據開發。

．零門檻體驗：免登入、免安裝，開啟網頁 1 分鐘即可體驗。

不少網友體驗後紛紛留言感嘆「本來以為是普通文字遊戲，玩到後面看到其他人的命運直接眼濕濕」、「抽到資源匱乏的地區才發現，我理所當然的日常是其他人夢寐以求的未來」。

《80億分之1》目前提供免費測試版網頁遊玩，無需下載或註冊，支援繁體中文、日文、英文及韓文。由於內容涉及疾病、貧困及死亡等現實議題，官方建議15歲或以上人士體驗。

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文章授權轉載自《香港01》