被標籤擋住…買好市多草莓蛋糕「15顆少2顆」 網揭2可能原因

許多人到好市多除了一般的日常採購以外，還會挑選一些熟食、甜品來品嘗。日前有網友在好市多買了一盒草莓蛋糕，沒想到回家後打開一看，竟發現裡面少了兩顆草莓，讓他無法接受的是因為盒子上的標籤擋住視線，無法第一時間發現有缺少草莓，因此向網友們詢問這樣是正常的嗎？

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前去逛好市多，看到一盒399元的草莓蛋糕相當精緻，於是放入購物車帶回家品嘗。回到家後打開一看，竟然發現原本應該鋪滿15顆完整草莓的蛋糕，竟然少了兩顆，因為盒子是透明塑膠盒，照理說從外觀就可以很清楚看到內容物，但偏偏缺少那兩顆草莓的位置，正巧被蓋子的標籤給遮擋住，導致原PO挑選時沒有發現有異狀。

原PO說這是他第一次購買草莓蛋糕，沒想到竟然踩雷，無奈地問說「位置剛好在貼標處，被標籤擋住了，請問這是正常的嗎？」貼文一出也引起不少討論，「不正常，要拿去退」、「買過好幾次，草莓都是全滿的」、「商品太不正常了」、「我買過兩次都是這樣，覺得哀傷...信任呢？」

多數人認為應該是被其他消費者偷吃掉了，「應該有被人打開偷吃」、「偷吃完又冰回去」、「被偷吃了…專業手法呢」、「感覺像被偷吃過了，因為員工不太可能這樣做，除非是他要故意惡搞，但感覺被偷吃機率高」、「應該是被不良奧客拆開偷吃了」、「被摳走了吧，買過很多次都滿的」、「看起來比較像是被人家拿去偷吃，再偷偷放回去」。

但也有網友推測可能蛋糕是秤重的，重量達到標準後就沒有多放草莓，「上面有標重量，猜重量夠了就沒擺滿」、「有放上去應該有壓痕，但缺少那兩顆下面沒有壓痕，我覺得應該是員工沒放」、「不像被偷吃，根本沒有草莓擺放的痕跡」、「正常，之前有看過比較大顆的也不會擺滿」；其中有人很明確地表示自己問過現場服務人員，因為草莓是秤重的，若比較大顆會少放是很正常的。