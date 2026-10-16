學生送錯手機殼！老師偷藏8年祕密曝 網全看哭：守護孩子真心

一份送錯的耶誕禮物，意外成了一段延續8年的祕密！一名老師近日在Threads分享，剛當實習老師時，曾隨口稱讚班上一名學生的手機殼好看，沒想到對方竟在耶誕節買了同款手機殼送他，卻不小心買錯型號。為了不讓學生尷尬，他默默買下正確型號的同款手機殼替換，直到多年後才分享這段往事，引起網友熱議。

這名老師表示，當時只是隨口稱讚學生的手機殼，沒想到對方一直記在心裡，還特地準備耶誕禮物。不過，學生買的是iPhone 6s的手機殼，與老師的手機型號不符。為了不讓孩子因為送錯禮物而難堪，他立刻另外買了一個正確型號的同款手機殼裝上，學生始終沒有發現真相。

至於這個祕密為何能維持多年？老師笑說，主要是因為自己的手很大，Plus尺寸的手機拿在手上，看起來竟然和一般尺寸差不多，意外讓他成功瞞過學生。

貼文曝光後，不少網友稱讚老師細心，留言表示「老師，你守護了一個孩子的純真和真心」，也有人認為，這份體貼多年後才被看見，格外令人動容。也有網友幽默留言「還好不是去買一樣型號的手機」，並打趣說「你的手真的好大」。

還有網友分享類似經歷，表示曾收到朋友送的生日皮帶，但因尺寸太大，為了避免對方尷尬，也特地買了一條同款、符合自己尺寸的皮帶，至今朋友仍不知道實情。