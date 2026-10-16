網購取貨驚見用牛奶盒當包裝 一票人曝最常見包材是這1物

網購已是現代人常見又方便的購物模式，不過有一名網友下訂了電烙工具跟零件，但當他拿到商品時頓時傻眼，因為賣家竟然是用喝完的牛奶紙盒當包裝盒，奇葩的行徑讓他苦笑地說「真是環保」。

原PO在Threads發文表示，日前在網路上訂了電烙工具跟零件，並選擇蝦皮的智取店取貨，只不過當收到貨到通知的訊息並前去取貨時，竟發現賣家將商品放入喝過的牛奶紙盒裡，而原本倒牛奶的開口也沒有蓋子，最後再用透明膠帶將盒子密封包緊寄出。

原PO看到包裝非常傻眼，表示網購那麼多次，第一次遇到這樣的包裝方式，還以為是惡作劇，忍不住直呼「給我用牛奶罐裝，真是環保！問誰還有更奇葩的出貨包裝？」

貼文引來眾人熱議，不少人分享自己曾收過的奇特包裝，「我收到的（包裝）是衛生紙，誰能比我更省」、「收到用過的pizza盒包裝，上面還有黏起司的那種」、「我收過菸盒，裡面還有點菸草，後來即便賣家的商品再喜歡，也都不再購買了」、「我收過檳榔盒裝的」、「之前買網購，賣家給我用痔瘡軟膏的盒子，我還在7-11取貨」、「我之前有個包裹是用AV女優的海報包的，我去拿的時候711店員還用『就是你這個傢伙』的眼神看我」，其中最多人收過的就是用便當盒當包材來寄送商品。

雖然牛奶紙盒當包裝讓人覺得匪夷所思，不過還是有許多網友稱讚很環保，「其實我覺得還不錯耶，兼具環保（二次運用），但容器有沒有洗乾淨真的是重點，再來是裡頭的商品如果可以再用紙包覆，不在裡頭搖晃，是不是也會好一些？」、「廢物利用到極致耶！真環保…而且洗得乾淨才是重點，這樣我完全可以接受，反正外包裝本來就要丟掉」、「挺環保的，洗乾淨再利用，不多浪費一個箱子」、「賣家生活智慧王」。