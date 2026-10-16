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放書包藏7年！肯德基「古董蛋塔」完美木乃伊化 沒長蟲還散發奇妙氣味
近日一名網友分享，家人大掃除時，意外在孩子國小安親班的書袋深處，挖出一顆自2019年就被遺忘的「肯德基蛋塔」。歷經7年歲月洗禮，蛋塔外觀早已大幅乾縮、高度木乃伊化，但卻奇蹟似地沒有長蟲，也沒有腐敗臭味，照片曝光網友驚呼「肯爺爺掌握了什麼科技」。
該名網友在Threads分享，家中翻出一顆肯德基蛋塔，從民國108年放到現在，竟然沒有長蟲、沒有臭味，直呼「好神奇」。從照片中可見，蛋塔仍放在印有肯德基標誌的紙袋內，但外觀已大幅乾縮，塔皮與內餡萎縮成一團，表面成深褐色，呈現高度「木乃伊化」的乾燥狀態，與剛出爐時相差甚遠。
原po透露，「古董蛋塔」味道聞起來很像烤焦的咖啡、臭臭的，已經丟進垃圾桶。至於被問到為何能清楚記得放置時間，他表示因為蛋塔一直放在小孩國小安親班書袋子裡，隨後就被長期遺忘，直到近日家人大掃除才得以重見天日。
文章曝光，網友們紛紛開玩笑，「沒長蟲沒臭味就是能吃」、「不要被肯德基看到，不然下一次的新品會是這個」、「這時候的蛋塔還沒改外皮，可以回味」、「如果連發霉都沒有，那絕對是肯爺爺掌握了什麼科技」、「不知道你們家有沒有人常常夢到蛋塔跟你們托夢」。
也有人好奇詢問Meta AI，為何蛋塔放了那麼久，都不會長蟲、不會壞掉？Meta AI回覆，「不會壞是錯覺，它早就壞了，只是用另一種方式壞」，烤過的蛋塔水分被烤乾、又放了7年變成完全脫水，水活性太低蟲跟黴菌活不了，所以看不到長蟲，且裡面的油脂已經氧化酸敗了，因此才會聞起來像燒焦咖啡臭臭的。
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