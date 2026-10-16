星巴克冷熱飲品容量至少差100ml？ 網揭證據：鮮奶量被冰塊佔走

台灣星巴克自10月12日調整客製化服務，其中有一項是「去冰、少冰補奶類或飲料需加收15元」，有消費者發現，如果去冰不補奶，特大杯飲料直接減少成半杯，引發廣大討論。另有網友比較冷熱飲的差別，發現熱那堤的鮮奶中杯多100ml、大杯多150ml、特大杯多170-200ml，代表「點正常冰等於把原本鮮奶的量去換成冰塊」，引來許多人大讚「清醒的消費者必須推」。

一名網友在社群平台Threads發文表示，星巴克熱飲跟冷飲的價格是一樣，但是那堤在去冰不補奶的情況下，中杯熱飲會多100ml的鮮奶，大杯多150ml，特大杯則是多170-200ml，如此一來，點冷飲的顧客等於「犧牲了鮮奶量去換冰量」，讓原PO氣得直呼「沒有叫星巴克退我錢已經不錯了」。

原PO指出，一直以來去冰本來可以加滿不加價，是正常不過的事，因為這樣的咖啡與牛奶量冷熱ml數相同；反觀現在，冷飲只是要去冰，加回等同於熱飲的牛奶量，卻要額外加15元，還要被貼「蕭貪（貪小便宜）」的標籤，讓原PO怒喊：「那牛奶本來就是我買的耶！」

貼文曝光後，許多網友大讚「清醒的消費者必須推」、「終於看到有人把冰、熱飲的蹊蹺拿出來講了」，也有網友指出，有些顧客會以為「補滿是免費給顧客的」，其實本來就是顧客買的，並推測星巴克是毛利下降，不敢直接漲價，然後做了一個最爛的決定，就是「去冰補奶要加15元」。還有人指出「直接看官網公告的營養價值表就知道了」，對比相同容量的那堤，熱的熱量比較高、冰的熱量比較低，正是因為熱飲牛奶較多，冰飲則是用冰塊取代牛奶，所以少冰要求牛奶補滿要加錢「真的不合理」。