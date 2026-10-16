好市多科克蘭牛乳改單瓶販售 會員質疑變相漲價：還更貴

美式賣場好市多（Costco）販售的商品種類多樣又齊全，旗下的自有品牌「科克蘭（Kirkland）」冷藏全脂牛乳更是熱門商品，不過近期販售方式出現變化，引發消費者熱議。原本採2瓶一組販售的科克蘭鮮乳，日前改為單瓶販售，每瓶售價135元，若一次購買2瓶，總價為270元，比過去組合價269元多出1元，讓部分會員質疑是變相漲價。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享訊息，表示賣場已將科克蘭冷藏全脂牛乳改為單瓶販售，現場公告標示「KS全脂牛乳一入一賣」，每瓶售價135元。新制讓消費者可以依照需求決定購買數量，不必再受限於一次購買2瓶，怕喝不完會放到過期。

消息曝光後引起不少會員一片砲轟，「越賣越貴的概念」、「這樣比較貴誒」、「這分拆是為了漲價吧」、「再漲1塊的意思」、「變相漲價的意思」、「換一種賣法，價格上調」、「誇張，越來越貴，以前兩罐不到190」、「這保存期限長成這樣從來沒有喝不完問題，只有掩飾漲價的問題」。

不過也有少數人覺得改為單瓶販售對於飲用量較少的家庭來說是好事，「這樣也好，常常想買單數都沒辦法」、「一次兩瓶真的很多，現在改成這樣不錯」、「太好了，一次2罐喝不完」。

科克蘭鮮乳每瓶容量為1.89公升，過去以大容量及相對實惠的價格受到消費者青睞。然而，該商品近年價格已歷經多次調整，早期2瓶一組售價約189元，之後陸續漲至219元、249元，直到今年（2026）10月初，組合價已來到269元。此次改為單瓶計價，再度引發會員對價格變化的關注。