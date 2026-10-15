朋友家外傭爽住豪宅、月存2萬！她月薪5萬卻存嘸錢嘆：過得比我好

不少上班族在外租屋，每個月光是房租、餐費就花掉大半薪水，想存錢並不容易。一名女網友透露，自己月薪5萬元，扣掉房租及餐費後，幾乎存不到什麼錢，反觀朋友家的外籍幫傭，不僅住豪宅、天天吹冷氣，還能跟著雇主吃高級餐廳、出國旅遊，每個月甚至能存下2萬多元，讓她忍不住感嘆「過得比我好」，貼文曝光後掀起熱議。

一名女網友在Dcard心情板以「我感覺朋友家的外傭過得比我好」為題發文，表示自己月薪5萬元，目前在外租套房，每個月房租加水電約1萬5000元，平時甚至不敢隨意開冷氣。加上每月餐費約13000元，光是基本生活開銷就吃掉超過一半的薪水，如果再加上娛樂消費，幾乎存不到錢。

反觀朋友家的外籍幫傭，原PO表示，對方平時主要負責打掃、煮飯，下午還能休息2至3小時，不僅跟著雇主住豪宅，連私人浴室都比自己的漂亮，還配有免治馬桶，冷暖氣更是全天開放。飲食方面，雇主每週至少有3天會到餐廳用餐，從燒肉、火鍋到合菜都能享用，家中也經常備有高級水果及零食。

更令原PO羨慕的是，朋友一家出國時，因為需要幫忙照顧小孩，也會帶著幫傭同行，不僅住高級飯店，還會額外提供零用錢，讓她購買紀念品。原PO好奇詢問幫傭每個月的花費，才得知對方除了購買私人用品外，幾乎不需要負擔其他生活開銷，每個月竟能存下2萬多元。

原PO坦言，自己早已不打算和朋友比較生活條件，但發現連他家的幫傭都過得比自己舒適，甚至存得更多，心裡難免感到不平衡，嘆「過得比較差還存得更少，讓人更難過了」。

貼文曝光後，有網友建議原PO既然如此羨慕，不妨考慮去當朋友家的幫傭，沒想到她坦言自己「放不下身段」，卻隨即引來網友批評，「人家願意放下身段賺那份薪水，你還在這邊因為她是外傭瞧不起她」，也有人直言，如果無法接受一天24小時與雇主同住，就不該只看見這份工作的優點。

另外，也有網友認為，原PO朋友家的情況只是少數個案，並非所有外籍幫傭都能享有如此優渥的待遇。有人指出，許多外籍家庭工作者還需要照顧行動不便的長者，工作相當辛苦；即使只是打掃、煮飯和照顧小孩，也必須符合雇主要求，並非想像中輕鬆。還有人分享，過去曾在豪宅從事裝修工程，確實看過屋主替外籍幫傭安排約8坪大的獨立房間，甚至配有私人浴室，顯示不同家庭提供的工作及居住條件差異相當大。

除了外籍幫傭的生活待遇引發討論，近期外籍看護懷孕後的工作安排，也掀起另一波爭議。台灣雇主協會理事長張姮燕表示，近期接獲多起雇主求助案例，有外籍看護來台僅5個月，卻已懷孕6個半月，因無法負擔搬抱、照顧臥床長者等工作，導致雇主面臨照護人力中斷、重新聘僱及相關費用負擔等問題。

對此，勞動部強調，雇主依法不得因移工懷孕而片面解僱或強制遣返，但網傳「移工懷孕，雇主必須養她全家」並非事實。家事移工不適用《勞動基準法》，產假為無薪，也無法請領育嬰留職停薪津貼。若移工確實無法勝任工作，可透過仲介協助溝通，由勞雇雙方合意終止契約，雇主便能依規定申請遞補新移工。

針對照護空窗問題，勞動部表示，雇主可撥打1966申請長照相關資源，政府也提供喘息及短期照顧服務，兩者合計每年約52日。此外，人力仲介業者也建議政府簡化移工轉換及遞補程序，並完善聘僱前資訊溝通機制，在保障移工生育權益的同時，也能兼顧雇主負擔與失能長者的照護需求。