快訊

「純樸說」被罵爆會怕？突稱賈永婕穿著漂亮 賴惠員道歉：本人深感不安

誰讓竹北藍白談崩？黃光芹爆徐欣瑩遭嫁禍 揭「這段協調內幕」

聽新聞
0:00 / 0:00

「跑贏捷運」挑戰惹議！110秒狂奔800公尺 作家批：很蠢

聯合新聞網／ 綜合報導
用雙腳跑贏捷運列車活動，作家擔心挑戰者若在人潮眾多的捷運站周邊高速奔跑，可能不慎撞傷行人。示意圖／ingimage
用雙腳跑贏捷運列車活動，作家擔心挑戰者若在人潮眾多的捷運站周邊高速奔跑，可能不慎撞傷行人。示意圖／ingimage

捷運途中下車，竟有人想靠雙腳跑贏列車？近日網路出現一項挑戰，參與者從台北捷運雙連站下車，接著奔跑約800公尺前往中山站，試圖重新搭上原本乘坐的同一班車。美食作家林承彥臉書發文批評，挑戰者必須在短短110秒內完成路程，還得閃避行人，稍有不慎就可能撞傷路人，呼籲相關影片應該下架。

林承彥在臉書指出，這項挑戰必須從雙連站跑到中山站，並趕在原本搭乘的列車抵達後離站前重新上車，約800公尺的距離只有1分50秒可以完成，換算平均時速約26公里。他提到，過程中還可能遇到上下樓梯及閃避路人等狀況，對此直言「我覺得會做這個挑戰的人很蠢，撞到人就完蛋了」，認為這類行為相當危險，希望影片發布者能主動下架。

貼文曝光後，不少網友認同林承彥的擔憂，紛紛留言「尤其中山有很多人，很危險」、「很愚蠢的挑戰，如果引起仿效一定會出事遲早」、「看到當下也覺得撞到人或兒童怎辦？」也有人批評，這種挑戰可能造成公共空間混亂，擔心影片在社群平台流傳後，引發更多人模仿。

除了安全問題，也有網友討論挑戰本身的難度。一名網友計算，若要在110秒內跑完800公尺，平均每100公尺必須控制在13.75秒，直言「算一下就知道很難」。另有人表示，曾看過外國人嘗試類似挑戰，但多次未能成功，認為光是上下樓梯、進出閘門就會耗費不少時間，更不用說途中還可能遇到行人及交通號誌。

不過，對於影片實際挑戰的路線，留言區也出現不同說法，有人質疑是否為民權西路站跑往雙連站，另有人認為雙連站至中山站的路線不一定需要上下樓梯。還有網友提及，過去曾有人挑戰從忠孝復興站跑到忠孝敦化站，甚至宣稱成功。儘管相關路線及挑戰結果仍有待確認，林承彥與部分網友都認為，在捷運站及人潮密集的街道高速奔跑，可能危及其他乘客與行人，不應為了拍攝影片而忽略公共安全。

北捷 捷運 台北捷運 中山站 台北 作家

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

跟風模仿「閃身步」慘閃到腰 他痛到難活動：超過35歲不要隨便玩

工人高空走電線還推設備 薪水曝光眾人傻眼：太少了

超實用隱藏功能！北捷遇糾紛免緊張 官網1按鍵「保全3秒抵達」

好市多雞蛋「整盒破光」！他怒被人放回貨架 網見慘況揪疑點

相關新聞

「跑贏捷運」挑戰惹議！110秒狂奔800公尺 作家批：很蠢

搭捷運途中下車，竟有人想靠雙腳跑贏列車？近日網路出現一項挑戰，參與者從台北捷運雙連站下車，接著奔跑約800公尺前往中山站，試圖重新搭上原本乘坐的同一班車。美食作家林承彥臉書發文批評，挑戰者必須在短短110秒內完成路程，還得閃避行人，稍有不慎就可能撞傷路人，呼籲相關影片應該下架。

親子廁所變恐怖密室！媽媽如廁見1設計崩潰大喊：拜託不要按

親子廁所原本是為了方便家長帶著孩子如廁，沒想到貼心設計竟可能變成媽媽的惡夢！一名媽媽發文抱怨，某間親子廁所竟將嬰兒座椅設置在自動門的開關按鈕旁，讓坐在椅子上的孩子只要伸手一按，就可能直接把門打開。害得她上廁所時全程心驚膽顫，不斷大喊「不要按！」，崩潰直呼「媽媽上個廁所，怎麼比玩密室逃脫還刺激啦！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。