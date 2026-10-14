「跑贏捷運」挑戰惹議！110秒狂奔800公尺 作家批：很蠢

搭捷運途中下車，竟有人想靠雙腳跑贏列車？近日網路出現一項挑戰，參與者從台北捷運雙連站下車，接著奔跑約800公尺前往中山站，試圖重新搭上原本乘坐的同一班車。美食作家林承彥臉書發文批評，挑戰者必須在短短110秒內完成路程，還得閃避行人，稍有不慎就可能撞傷路人，呼籲相關影片應該下架。

林承彥在臉書指出，這項挑戰必須從雙連站跑到中山站，並趕在原本搭乘的列車抵達後離站前重新上車，約800公尺的距離只有1分50秒可以完成，換算平均時速約26公里。他提到，過程中還可能遇到上下樓梯及閃避路人等狀況，對此直言「我覺得會做這個挑戰的人很蠢，撞到人就完蛋了」，認為這類行為相當危險，希望影片發布者能主動下架。

貼文曝光後，不少網友認同林承彥的擔憂，紛紛留言「尤其中山有很多人，很危險」、「很愚蠢的挑戰，如果引起仿效一定會出事遲早」、「看到當下也覺得撞到人或兒童怎辦？」也有人批評，這種挑戰可能造成公共空間混亂，擔心影片在社群平台流傳後，引發更多人模仿。

除了安全問題，也有網友討論挑戰本身的難度。一名網友計算，若要在110秒內跑完800公尺，平均每100公尺必須控制在13.75秒，直言「算一下就知道很難」。另有人表示，曾看過外國人嘗試類似挑戰，但多次未能成功，認為光是上下樓梯、進出閘門就會耗費不少時間，更不用說途中還可能遇到行人及交通號誌。

不過，對於影片實際挑戰的路線，留言區也出現不同說法，有人質疑是否為民權西路站跑往雙連站，另有人認為雙連站至中山站的路線不一定需要上下樓梯。還有網友提及，過去曾有人挑戰從忠孝復興站跑到忠孝敦化站，甚至宣稱成功。儘管相關路線及挑戰結果仍有待確認，林承彥與部分網友都認為，在捷運站及人潮密集的街道高速奔跑，可能危及其他乘客與行人，不應為了拍攝影片而忽略公共安全。