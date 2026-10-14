親子廁所變恐怖密室！媽媽如廁見1設計崩潰大喊：拜託不要按

親子廁所原本是為了方便家長帶著孩子如廁，沒想到貼心設計竟可能變成媽媽的惡夢！一名媽媽發文抱怨，某間親子廁所竟將嬰兒座椅設置在自動門的開關按鈕旁，讓坐在椅子上的孩子只要伸手一按，就可能直接把門打開。害得她上廁所時全程心驚膽顫，不斷大喊「不要按！」，崩潰直呼「媽媽上個廁所，怎麼比玩密室逃脫還刺激啦！」

一名媽媽在Threads分享帶孩子使用親子廁所的崩潰經驗。她表示，當時自己只是想安靜地上個廁所，卻發現廁所內的嬰兒座椅竟然緊鄰自動門的「開門」及「鎖門」按鈕，孩子只要稍微伸手，就能輕易碰到開關，讓她瞬間繃緊神經，深怕一個不注意，廁所門就會在自己如廁到一半時突然打開。

原PO無奈表示，整個如廁過程根本像在拆炸彈，只要看到女兒的小手稍微伸向按鈕，就嚇得趕緊大喊，「不要按！！！」、「媽媽拜託妳不要按啊啊啊啊啊！」讓她哭笑不得地說，有史以來對孩子最大聲的時刻，竟然不是發生在家裡，而是在公共廁所。

面對如此驚險的設計，原PO忍不住隔空向設計師喊話，「請問…找得到設計這個母嬰同室廁所的人嗎？我發誓不會打你，我只是想親自問一下：你是不是沒有小孩？」她坦言，能理解母嬰友善廁所的設計初衷，但仍希望設計師能親自帶孩子體驗一次，感受媽媽上廁所時的壓力，崩潰直呼「媽媽上個廁所，怎麼比玩密室逃脫還刺激啦！」

貼文曝光後，立刻引發大批家長共鳴，紛紛留言表示，「那個按鈕根本超吸引小孩」、「哇塞，比鬼屋還可怕」、「這是母嬰友善廁所，不是母親恐懼廁所啊啊啊」、「我會瘋，比雲霄飛車還刺激」。也有人笑稱，對孩子來說，這根本是一場「比較喜歡按按鈕，還是比較聽媽媽的話」的挑戰遊戲。

更慘的是，真的有家長曾經遇過孩子「開門成功」的尷尬場面。一名網友分享，過去在高鐵左營站上廁所時，兒子竟趁她正在如廁，直接走過去按下開門鍵，害她當場在馬桶上崩潰大喊「快點關起來！」，狼狽模樣全被外頭的人看見，讓她至今難忘，直呼「這是我一生難忘的羞恥啊！」

還有一名二寶媽表示，過去帶著兩個坐推車的孩子上廁所時，廁所的空間配置竟剛好讓一個孩子能按開關門按鈕，另一個則能按緊急求救鈴，讓她感嘆「兩手難敵四手」，最後只好放棄上廁所，直接帶孩子回家。

除了分享慘痛經驗，也有網友提出改善建議，認為嬰兒座椅與尿布台的位置應該對調，避免孩子輕易碰到門鎖。另有人提到，日本部分親子廁所設有兩道門鎖，除了正常高度的門鎖，還有一道設置在較高位置，讓大人可以額外上鎖，避免孩子誤觸開門按鈕。眾人也希望相關設施未來能更貼近親子實際使用需求，別讓原本方便家長的友善空間，反而成為媽媽上廁所時的驚魂現場。

曾有一名女網友發文抱怨，在IKEA女廁內，看到一名媽媽帶著約小學一年級的男童進入，讓她覺得不太妥當，當場出聲提醒，沒想到對方卻回應「孩子才6歲」，雙方因此產生爭執，引發網友熱議。

原PO表示，當時看到媽媽牽著兒子進入女廁，便提醒對方「這裡是女廁」，沒想到對方回應「可是他還是小孩子，才6歲欸」，讓她直言「一樣不妥，請他去上男廁」，最後對方才帶著孩子離開。

原PO進一步指出，IKEA賣場其實設有親子廁所，但事發地點卻是一般女廁。更讓她不解的是，自己上完廁所後，竟又看到那名媽媽正在洗手，讓她懷疑對方根本沒有帶孩子去男廁。對於不同家長的教養觀念，她則表示「觀念不同，各自表述」，呼籲外界理性討論。