印尼看護逃逸前留「惡魔之家」警告！雇主氣炸發文 網反問：妳做了什麼？

外籍看護逃逸後，竟在雇主家中留下警告文字，引發網路熱議。一名網友近日在Threads發文表示，家中一名已逃逸的印尼籍看護，竟在月曆上以印尼文寫下提醒接替者小心家中女兒的內容，還形容對方「像惡魔」，甚至留下「惡魔之屋」字眼，讓原PO氣得發文抱怨，沒想到貼文曝光後，反而引來網友針對勞雇雙方的相處問題展開討論。

原PO在貼文中情緒激動地表示：「逃逸還在我們家寫這種東西，有什麼毛病啊，不想做了就滾回你家啊，神經病一個」，並抱怨台灣政府整天包庇外籍看護，還質疑對方工作期間經常使用手機，直言：「誰家好人工作的時候一直在玩手機，請你來玩手機的喔」。

從原PO分享的照片可見，月曆上寫有印尼文「Buat pengganti saya hati2 sama anak cewe nya kaya setan. Kalo Bisa diLawan Jangan Diam saja」，大意是提醒下一位接替者要小心家中的女兒，她簡直像個魔鬼，如果能和她對抗，千萬不要默不作聲，另寫下「RUMAH SETAN」，中文意為「惡魔之家」。這段留言也讓網友好奇，看護為何會特別留下文字，警告下一位接手的人。

面對網友討論，原PO進一步說明看護的工作內容，表示聘請對方主要是照顧阿嬤，但工作也包含部分家務。她提到，下午需要打掃阿嬤的房間、煮飯，以及替阿嬤準備營養品；由於其他家人平時並未住在家中，洗衣服也不會涉及其他家人的衣物，因此她認為這些工作都屬於照顧安排的一部分。

原PO還指稱，母親先前交代工作時，看護曾打斷母親、不讓她繼續說下去，行事我行我素。她也表示，看護離開時還拿走一份住家鑰匙及社區鑰匙，令她不滿。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言回應，「setan是很重的詞哦，妳對她做了什麼啊？」、「惡魔。到底是多壞，會讓伊斯蘭教的印尼人用這樣的稱呼？！」、「一般印尼人用到Setan這個詞，就代表你真的是虐待看護工的惡魔」、「大家都討厭慣老闆，結果每個人都是慣老闆」，也有人表示「雇主公審自爆自己有違規情事」，呼籲主管機關介入了解「勞動部可以幫忙查一下～有移工被人不當對待」。

圖／AI生成

外籍家庭看護工與外籍家庭幫傭的主要差別

一、工作內容差異

1. 外籍家庭看護工：主要負責符合資格者的日常生活照護，例如協助進食、穿衣、移動及身體照顧。

2. 外籍家庭幫傭：主要負責家庭日常事務，例如打掃、洗衣、煮飯及其他家務工作。

二、申請條件重點

1. 外籍家庭看護工：被照顧者須符合政府規定的申請資格，例如經評估有照護需求、符合特定身心障礙資格，或符合年齡及其他法定條件。

2. 外籍家庭幫傭：須符合家庭成員資格及點數門檻等規定，依現行制度，家庭成員有未滿12歲子女或符合規定的高齡直系尊親屬等情形，並須達到規定點數。

三、兩者最重要的差別

1. 家庭看護工的主要工作是照顧被看護者，不能任意要求其承擔與核准工作無關的家務。

2. 家庭幫傭的主要工作是處理家庭事務，不能直接視為專責照護失能長者的看護人員。

3. 實際工作範圍與申請資格，須依勞動部最新規定及個別聘僱許可內容認定。