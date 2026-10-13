身心科醫師有三高卻狂嗑鹹酥雞 失眠女被餵食「回家奇蹟入睡」

失眠看身心科，沒想到醫師竟然請吃鹹酥雞。一名女網友分享，自己年初因連續失眠，特地找上過去熟識的醫師求診，沒想到一踏進診間，就聞到濃濃的鹹酥雞香味。醫師不僅大方坦承自己有三高，還熱情邀她一起吃，笑說「沒什麼事不能解決的，先來一塊」。神奇的是，原PO回家後連藥都沒吃，竟然就順利睡著了，荒謬又療癒的經歷讓網友笑翻。

原PO近日在Threads發文分享，年初時因為連續失眠，決定前往身心科看診，才發現以前熟識的醫師已經自行開業，於是特地跑到對方的診所求診。沒想到一走進診間，迎面而來的不是醫院常見的消毒水味，而是一股濃濃的鹹酥雞香氣，讓她忍不住詢問「怎麼有食物的香味？」

醫師聽完後，大方坦承自己還沒吃晚餐，因為肚子太餓，稍早前正在吃鹹酥雞，甚至問原PO「要不要來一塊？」原PO先是婉拒好意，表示自己血糖太高，不能亂吃，不過看著眼前年紀比自己大、身材也較圓潤的醫師，忍不住反問「你沒有三高嗎？」沒想到醫師竟笑著回答「有啊！我三項都高！」

醫師毫不避諱表示，吃鹹酥雞是一件很開心的事，偶爾吃一下無傷大雅。原PO吃了一塊醫生遞來的鹹酥雞後，回家雖然沒有服用醫師開立的藥物，卻發現自己竟然睡得著了。回想起這段經歷，她忍不住笑說醫生吃著鹽酥雞問診的畫面「太荒謬」，因此往後每當自己感到焦慮時，腦海中就會想著醫師一邊看診一邊吃炸物的畫面，心情也會跟著放鬆不少。

貼文曝光引發不少網友熱議，「沒有什麼是一塊鹹酥雞不能解決的事，如果有，那就再來一塊」、「我的事都要一袋鹹酥雞才能解決」、「美食能治療心靈」、「吃飽飽才睡得安穩」、「吃得開心病就會好」。

有網友分享自己遇過的有趣醫師，「我的醫師是大口喝全糖珍奶」、「我的醫生朋友在診間叫我忌口的食物，去到她家變成她塞給我吃，燒烤炸辣寒涼冰跟烈酒巧克力全部來」，也有人笑說「畢竟是身心科啊，如果有好吃的鹹酥雞還不開心的吃，這樣不是影響身心靈平衡嗎？」。

頤鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶指出，有些民眾會受到季節氣候、生活壓力、作息不規律或情緒波動影響，出現焦慮、失眠等問題，除了尋求專業醫師協助，日常飲食上可多攝取富含鎂與維生素B群的食物，如深綠色蔬菜、堅果類與全穀類，有助穩定神經系統。