台男輸了！越南相親摳門行徑傳遍全村 當地女性改挺韓國歐巴

台灣男子赴越南相親，原本希望尋覓理想伴侶，卻因為花錢態度引發爭議。一名網友近日在PTT分享，身邊一名越南姐姐帶台灣男子到越南鄉村相親，沒想到男方整趟行程抱持「能省則省」的態度，不僅早餐、午餐、晚餐都在女方家中解決，連出遊景點的門票也不願掏錢，相關消息迅速在當地傳開，成為村民討論的話題。

原PO表示，越南農村生活圈較小，「台男很摳」的消息傳開後，不少當地女性對台灣男性的印象，直接從原本的「還不錯」變成「很會算」。甚至有人認為，相較於台灣男性，韓國男性似乎更願意在女性身上花錢，讓台男在相親市場的形象受到討論。

原PO認為，出國相親本來就是希望給對方留下好印象，即使女方家庭主動招待吃飯、邀請出遊，男方也可以適時表達心意，主動提出分攤費用，不一定要花大錢，但至少應有基本禮數。若連吃飯、景點門票都不願負擔，讓女方及其家人留下負面印象，最後成為全村的八卦話題，真的是蠻尷尬的。好奇問大家，「遇到這種男生會覺得他很務實，還是會直接扣分？」

貼文曝光後，網友對於男方的行為看法不一。有網友留言回應「這比AA男還蕩森」、「台男真的小氣沒錯」、「其他國家對台男印象也是小氣摳門」，有人不平表示，「怎麼顏值、大方都是韓男贏」、「韓國經濟真的比台灣好嗎？」反被其他吐槽「摳門和經濟好不好已經是兩回事了，確實摳門」、「我就遇過一個算有錢卻很摳的人」。

不過，也有人猜測「應該是對女的沒興趣或是經濟中下吧」，也有人直言「連男女朋友都不是，相親對象而已是要花多少錢？」、「不是老婆為什麼要花錢？散財童子？」、「找越女就是要不愛錢又乖的，當然要省」。