「洋流」支持者與大罷免是同一批人？Meta AI一句話引熱議

民進黨台北市長參選人沈伯洋11日舉行首場車掃，吸引支持者在路邊及天橋聚集，晚間前往大龍峒保安宮開講，也有大批民眾到場。隨著「台北大洋流」活動持續推進，網友好奇，這股支持力量與去年力挺大罷免的群眾，究竟有多少重疊。

近日有民眾在社群平台Threads詢問，「在threads支持大罷免的帳號跟現在支持洋流的帳號，一樣的比例為何」，並交由Meta AI分析。根據AI分析結果，沈伯洋的支持者與當初力挺大罷免的帳號，在Threads上高度重疊，甚至形容「比例上可以說是同一池」。

Meta AI進一步指出，Threads在台灣被稱為「小綠書」，平台聚集不少親泛綠、反藍白及支持罷免的用戶；隨著「洋流」成為沈伯洋後援支持者的代稱，部分過去參與大罷免相關討論的帳號，如今也開始發布洋流風車、緞帶及徽章等應援內容。

相關分析引發網友熱議，有人留言表示，「果然不意外」、「同一批人用羊群效應在洗腦台灣人」、「被Ai認證了」；也有網友驚呼「哇靠，還能這樣問喔」、「AI直接幫你做帳號統計了！原來還可以這樣用」，稱讚「這問的也太聰明！」。

另有網友將焦點放在社群言論對投票選擇的影響，提出疑問「到底有多少人會因為一群莫名的帳號發言而影響自己投票的？是心防到底有多脆弱啊？」有網友表示「我也不知道有多少，但一定會有，這是人性的一環」。