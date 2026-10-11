入境先填「電子申報」省時間？台人赴日排隊逾1小時：紙本幾乎秒過

赴日旅遊入境前，許多旅客會先填寫Visit Japan Web，希望抵達日本後能加快通關速度，不過，近期有台灣旅客分享，自己在關西機場排隊超過1小時，反而看到紙本申報隊伍人潮較少，引發熱議。

一名網友在Threads發文表示，出發前明明已被提醒要先填好Visit Japan Web，抵達關西機場後卻發現紙本申報櫃檯似乎沒什麼人，自己使用線上申報，當時已排隊1小時8分鐘。貼文曝光後，不少網友分享自身經驗，有人表示曾在大阪、福岡等機場使用紙本申報，通關速度反而更快，也有人使用Visit Japan Web後，約10至20分鐘就完成入境，實際情況不一。

有網友指出，關西機場的入境動線較容易讓人混淆，即使先掃描QR Code，後續仍可能需要排隊接受人工查驗；也有人分享，曾遇到線上申報隊伍大排長龍，紙本申報區卻幾乎沒人，因此決定往後出發前先準備兩種方式，抵達後再依現場人潮選擇。另有旅客提醒，機場、抵達時段及航班人潮都可能影響通關時間，不能只憑單次經驗判斷哪種方式一定比較快。

Visit Japan Web是日本數位廳提供的線上服務，旅客可事先登錄入境審查及海關申報等資料，完成後出示QR Code，減少部分紙本填寫程序。依官方說明，相關資料須在抵達前至少6小時完成登錄，自2025年4月起，已完成登錄的旅客也可使用共同自助通關機（KIOSK），透過同一個QR Code辦理入境審查及海關申報。

不過，線上申報主要是讓旅客提前完成資料填寫，並不代表抵達後就能免排隊或保證快速通關。赴日旅客可事先備妥Visit Japan Web資料，也可視航空公司是否提供紙本表格，預先了解替代方式；抵達機場後仍應依現場指示辦理，並留意網路連線、QR Code顯示及通關動線等狀況。