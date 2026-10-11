台灣國湯是哪一碗？貢丸湯、蛤蜊湯都上榜 網友揭「最強答案」

日本味噌湯被視為日常餐桌上的代表性湯品，台灣又有哪一碗湯能被稱為「國湯」？近日有網友好奇在threads發文詢問：「如果日本的國湯是味噌湯，台灣國湯是貢丸湯嗎？」沒想到短短一句話竟引發熱烈討論，網友紛紛搬出心中的代表湯品，從蛤蜊湯、蘿蔔排骨湯到香菇雞湯，各派人馬都有支持者。

貼文曝光後，不少人認為「貢丸湯」最能代表台灣，也有人提出不同答案，認為紫菜蛋花湯、竹筍湯、四神湯同樣具有台灣特色，甚至連剝皮辣椒雞湯、麻油雞、燒酒雞、藥燉排骨及牛肉湯都被點名。網友笑說，台灣料理的湯品種類豐富，幾乎各地都有自己的招牌湯，想選出唯一代表並不容易。

其中，貢丸湯的討論還意外引發新竹網友加入戰局。有人力挺新竹貢丸的地位，笑稱離開新竹後，其他地方的貢丸湯似乎都少了一點味道，甚至認為外縣市的只能算是「丸子湯」，引來不少趣味回應。原PO也沒想到，一個單純的提問竟意外掀起熱議，他也表示「我怎麼感覺好像無意識開闢了一個不得了的戰場」。

不過，在眾多湯品之中，最讓原PO認同的答案，反而是朋友提出的「自助餐免費的湯」，這類湯是許多人共同的記憶，至今已經獲得7千多個讚。其他網友則留言力挺蛤蜊湯、蘿蔔排骨湯及香菇雞湯，還有人幽默表示，台灣的國湯應該叫「母湯」，各種神回覆也讓網友直呼「我其實覺得會為了食物大吵一架，正是台灣人最獨一無二的特色」。