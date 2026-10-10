下雨天逛信義區免撐傘！她曝「逛街攻略」一路直達101：紅綠燈也不用等
台北信義區百貨公司密集，是不少人假日逛街的首選，但遇上雨天，想在各大商場間移動，往往得撐傘走路、穿越馬路，讓人相當困擾。對此，一名女網友分享雨天逛信義區的「免淋雨路線」，從Dream Plaza出發，善用百貨連通道與二樓空橋，就能一路穿梭多間百貨，最終抵達台北101，幾乎全程不必淋雨，也省去等紅綠燈的麻煩。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在社群平台「Threads」分享詳細走法，先從Dream Plaza美食街出發，沿連通道前往統一時代百貨，再經過無印良品，接著利用連通道抵達微風信義。之後搭手扶梯上二樓，看到Jimmy Choo後右轉，沿路便能接上空橋，依序前往新光三越A4、Bellavita、新光三越A8、微風松高、新光三越A9與A11、遠百信義A13等商場，還能繼續前往信義威秀、ATT、微風南山，最後一路走到台北101，其中都不會淋到雨，也不用等紅綠燈。
貼文一出後，不少網友都表示「這根本是信義區地下鼠洞攻略吧，把空橋連起來根本像在走什麼巨大迷宮，這地圖走完腿都要練出肌肉了」、「A8、A9、A11有B1連通道」、「A4和A11過馬路的天橋都會漏水或被雨淋哦！但確實比在下方等待紅綠燈方便很多」、「我個人是跳過Dream Plaza跟統一時代，直接從3號出口走微風信義」、「到101還可以繼續走天橋到世貿1館」。
不過，也有網友提醒「空橋還是很難擋掉雅漾活泉雨橫向噴霧」、「大雨的話，那個空橋有遮跟沒遮一樣」、「雨大還是會淋到雨」、「風雨太大的話，那個雨水會灌進去空橋裡」。
本站曾報導，每次遇到整天雨下不停，想和朋友約會，最後不是逛百貨，就是找間咖啡廳坐著，但其實台北還藏著不少「下雨反而更適合去」的室內景點。女子漾整理8個台北雨天質感去處，不論想一個人放空、和閨蜜看展，還是安排雨天約會，都可以先收藏。
台北雨天景點1：臺北市立美術館
台北雨天景點2：臺北市立圖書館總館
台北雨天景點3：松山文創園區
台北雨天景點4：誠品生活松菸
台北雨天景點5：國立臺灣博物館
台北雨天景點6：臺灣當代文化實驗場C-LAB
台北雨天景點7：國家攝影文化中心臺北館
台北雨天景點8：臺北表演藝術中心
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