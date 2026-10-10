早餐店1商品像「嘔吐物」才好吃？她曬照老饕秒懂：水水的超雷

你會在早餐店點鐵板麵嗎？一名女網友分享一張早餐店鐵板麵照片，只見麵條裹滿濃稠紅醬，還混著肉片與炒蛋，連紙餐盒蓋都沾上醬汁，外觀看起來相當凌亂，沒想到卻讓她大讚，鐵板麵就是要炒成「像嘔吐物」的模樣才夠美味，特殊形容意外引起共鳴。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，自己最愛的就是醬汁濃稠、緊緊包覆每根麵條的鐵板麵，外觀即使不夠精緻也無妨，重點是醬料充分入味，直言「炒成像嘔吐物的樣子最好吃」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「最愛這種ㄍㄡˊㄍㄡˊ的食物」、「對！打開就是要這樣，然後半熟蛋要邊拌進去邊吃」、「早餐店只有兩種：超淡跟超濃」、「鐵板麵就是要收汁到這種程度，那種湯湯水水的鐵板麵非常沒有水準」、「一定要收汁乾乾的，那種水水的就別賣了，這碗100分」、「粥也是，一定要肉鬆拌到像嘔吐物的樣子才對味」。

此外，還有網友回應「你忘了再加一點番茄醬！美味加倍」、「起司加個幾片，更稠更讚」、「鐵板麵混散蛋最好吃」、「相信我，早餐店+15塊多片起司很好吃」、「蛋跟著炒真的超好吃」。

不過隨著年紀增長，不少人的飲食習慣也逐漸改變。本站曾報導，一名女網友表示，自己35歲之後，早餐幾乎都以水煮蛋為主，好奇同樣35歲以上的人，是否還會選擇蘿蔔糕、鐵板麵、蔥抓餅等傳統早餐店餐點？

對此，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「真的敲蛋殼的頻率越來越高」、「每天早上兩顆水煮蛋加一杯美式咖啡」、「平日蛋殼加一，假日什麼熱量都來」、「五天敲蛋殼，兩天早餐店」、「假日吃，平日敲蛋殼」、「蛋白質再加多一點青菜」。