我有奧客備註嗎？傳inline訂位系統暗藏「顧客標籤」 業者揭真相

餐廳訂位不只留下姓名、電話，竟然還可能被店家貼上「顧客標籤」？一名網友分享，聽聞餐廳使用的inline訂位系統，可以讓店家紀錄顧客標記，好奇自己過去用餐時是否也曾被留下備註？貼文曝光後，引起網友關注。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期聽說inline訂位系統能讓餐廳之間查看顧客標籤，想到過去曾造訪不少餐廳，卻不知道是否早已被店家留下紀錄，讓他既好奇又有些忐忑，直呼「此時此刻好想知道自己的標籤是什麼！」，詢問大家有沒有辦法偷偷查詢？

貼文一出後，不少網友都笑回「吃很多蛤蜊的那個女人」、「訂夏慕尼： 會一直續櫻花蝦炒飯的女生」、「今天要五次七味粉」、「七味粉大魔王」、「一直叭叭叭」、「為了這個該死的好奇慾，我要去應徵總公司的人了」、「我也想看欸，然後想了一圈沒有餐飲業的朋友」、「好多妖魔鬼怪」。

對外，有餐飲業的網友回應「同一個品牌才看得到啦，下次可以偷看平板自己的名字後面有沒有藍色的標記，就知道有沒有被備註了」、「看得到自己店的，看不到別間店的，混成熟客之後問熟悉的店員，說不定他們會告訴你」、「客人不會知道，但我知道我都打了多少備註」、「同品牌分店才看得到」、「奧客好客都會標，甚至有荒謬事蹟的，一定會打故事在備註裡面」。

不少從事服務業人員都有遇過「奧客」的經驗，先前有網友批評，客人明明只有2人用餐，卻故意訂3人的位置，到現場才說朋友不來，這種自以為聰明的行為，其實讓店家超傻眼，他直呼「真的非常沒水準！」。

沒想到文章曝光，卻遭大批網友逆風回應，「有的餐廳的兩人座根本是單人桌搭兩張椅子，這叫哪門子的兩人座啊？」、「餐廳自己空間不夠給那種小不拉幾的桌子就不用檢討嗎」、「不能怪客人沒水準，是餐廳兩個人的位置真的太小，所以客人才會這樣做」、「餐廳位置給超小不知道算不算一種鬼故事？」。