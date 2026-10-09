網購家具組裝後不能退？買家控遭拒絕退款 消保處揭7天鑑賞期關鍵

網購商品享有7天鑑賞期，但如果商品已經拆封、組裝，還能要求退貨嗎？一名網友在Dcard分享，自己透過蝦皮購物購買兩組附有輪子的組裝式櫃子，沒想到組裝完成後，發現輪子即使按下固定鎖，仍無法在房間木地板上保持靜止，因此立即拆卸並申請退貨，卻遭賣家以「已經組裝過」為由拒絕。對此，行政院消費者保護處曾說明，消費者因檢查商品的必要而拆封或使用，不代表一定喪失7天內解除契約的權利，仍須依個案判斷。

原PO表示，自己購買的櫃子必須完成組裝，才能確認實際外觀與使用狀況，然而組裝後卻發現輪子固定功能不如預期，於是馬上拆掉並提出退貨申請。不料賣家堅持商品只要組裝過就不能退，讓原PO相當不解，質疑「沒有組裝到底怎麼知道它長什麼樣子？」並詢問其他網友，究竟是自己誤解7天鑑賞期的規定，還是賣家的要求不合理。

原PO進一步透露，當時依照平台要求提供照片，卻因拍攝了櫃子組裝完成的畫面，成為賣家拒絕退貨的理由。原PO轉述，平台客服認為，若特別在意輪子的止滑功能，應在使用或組裝前先行確認，否則可能被認定未盡檢查義務。對此，原PO反駁，一般消費者收到櫃子，自然會先組裝再測試輪子功能，難以理解為何組裝反而成為無法退貨的原因。

貼文曝光後，有網友認為，只要商品能恢復原本狀態，應有機會辦理退貨；也有人指出，若輪子按下固定鎖仍無法正常運作，可能涉及商品瑕疵，與單純不喜歡商品而申請7天鑑賞期退貨的情況不同。原PO則表示，賣家當時僅願意更換輪子，並未同意整組退貨，讓他對處理結果感到失望。網友建議，可向消費者保護相關單位諮詢，釐清自身權益。

針對網購商品拆封或使用後能否退貨，行政院消費者保護處指出，依《消費者保護法》第19條第1項，通訊交易消費者原則上享有收受商品後7日內解除契約的權利。依同法施行細則第17條，若消費者因檢查必要或不可歸責於自己的事由，導致商品毀損、滅失或變更，解除權並不因此消滅。不過，拆封、組裝或使用是否屬於必要檢查，仍須依商品性質及實際情況個別判斷，不能一概認定組裝過就無法退貨。

消保處也提醒，即使消費者仍享有解除權，若商品確實發生毀損或價值減損，依《民法》第259條第6款，仍可能需要按比例償還減少的價值。因此，7天鑑賞期並非無條件試用期，也不是商品一經拆封就完全不能退。民眾網購需要組裝的家具時，建議保留商品包裝、組裝說明及測試紀錄，若遇到功能異常或退貨爭議，也應保存與賣家、平台的溝通內容，以利後續釐清責任及維護消費權益。