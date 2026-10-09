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雙十連假逛超市小心荷包失守！專家揭「3大噴錢禁區」：一靠近就忍不住買

聯合新聞網／ 綜合報導
日媒將零食、冰淇淋與熟食區列為超市三大衝動消費禁區，建議採買前列清單、避開貨架，以防荷包失守。示意圖／聯合報系資料照
日媒將零食、冰淇淋與熟食區列為超市三大衝動消費禁區，建議採買前列清單、避開貨架，以防荷包失守。示意圖／聯合報系資料照

雙十連假到來，不少民眾趁著假期前往超市採買食材、零食及生活用品，不過，看似平常的購物行程，卻可能讓荷包不知不覺大失血。節儉生活專家Chika Miki近日在日本生活網站《TRILL》分享如何每月將家庭食品開銷控制在3萬日圓（約新台幣6060元）的省錢心得，提醒超市裡有3個容易讓消費者衝動購物的「危險區域」，分別是零食糖果區、冰淇淋區及熟食區，建議購物時盡量避開，避免原本只想買幾樣東西，結帳時卻發現購物籃已經裝滿。

第一大禁區為零食糖果區，作者指出，超市的零食貨架經常擺放各式新品及促銷商品，即使原本沒有購買計畫，只要看到「期間限定」、「新品上市」等標示，就容易忍不住拿起來看看。加上不少零食單價僅數百日圓，消費者常抱著「買一個應該沒關係」的心態放進購物籃，結果積少成多，讓原本的購物預算逐漸增加。作者坦言自己也經常受到誘惑，因此最有效的方式就是直接略過零食區，減少衝動購物的機會。

第二大禁區為冰淇淋區，作者表示，冰淇淋看似單價不高，但若一次購買全家人的份量，累積金額也相當可觀。以五口之家為例，即使挑選價格較低的商品，一次也可能花費600至700日圓。更容易讓人破戒的是，消費者常以「最近工作很辛苦」、「偶爾犒賞自己一下」為理由，購買價格較高的冰淇淋，甚至認為超市比便利商店便宜，買了就是賺到。作者提醒，若月初就頻繁進行這類非必要消費，月底恐怕會面臨預算不足的壓力。

第三大禁區為晚餐前的熟食區，作者認為，傍晚是超市熟食區最容易讓人失守的時段，尤其忙碌一整天後，還要面對家務及照顧孩子等工作，看到架上琳瑯滿目的現成餐點，很容易產生「今天乾脆不要煮飯」的念頭。作者坦言，自己有時購買熟食並不是因為特別想吃，而是單純不想下廚。雖然偶爾購買熟食減輕負擔並無不妥，但對五口之家而言，若經常依賴現成餐點，長期累積下來仍可能增加不少家庭開銷。

至於如何避免超市購物失控，作者分享最簡單的方法就是「不要靠近，也不要停下來」，尤其面對容易讓自己心動的商品，與其考驗意志力，不如直接跳過相關貨架。此外，採買前先確認家中庫存、列好購物清單，並依照實際需求決定購買數量，也有助於減少額外支出。作者強調，省錢並不代表完全不能享受零食、冰品或熟食，而是要避免沒有計畫的消費，只要逐漸養成「只買需要的東西、只買需要的數量」的習慣，就有機會降低每月食品支出，讓家庭預算更加穩定。

連假 購物 零食 冰淇淋 賣場

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