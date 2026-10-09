法網紅試吃義美小泡芙！這口味狂給「10億分」 網推冰過更銷魂

台灣經典零食再度征服外國人的味蕾！法國網紅Okefa近日拍攝影片，挑戰試吃義美小泡芙6種口味，原本設定滿分為10分，沒想到吃到藍莓口味時直接給出200分，最後品嚐草莓口味更是好吃到激動拍桌，豪氣喊出「10億分」，誇張反應讓不少台灣網友笑翻。影片曝光後，也掀起各口味擁護者熱烈討論，更有大批網友推薦他將小泡芙放進冷凍庫，解鎖另一種美味吃法。

Okefa在影片中依序品嚐牛奶、巧克力、黑巧克力、藍莓、咖啡及草莓6種口味。首先登場的經典牛奶口味就獲得10分滿分，巧克力則因為稍微偏甜拿下9分；接著試吃黑巧克力時，他直言自己更喜歡這款，給出9.5分。沒想到接下來的藍莓口味讓他相當驚艷，忍不住直呼「這個好好吃」，直接打出200分，咖啡口味則再次獲得10分滿分。

最精彩的莫過於最後登場的草莓口味，Okefa吃下後反應格外激動，甚至忍不住拍桌表達喜愛，直接給出高達「10億分」的驚人評價，完全打破原先10分滿分的標準。試吃結束後，他也在留言區詢問粉絲「我要帶哪個口味回法國給家人？」沒想到網友幾乎一致認為根本不需要選擇，紛紛留言「小孩子才做選擇」、「全部帶回去」、「你可以寄一箱回去，不然一定不夠分送」，還有人笑說「以為滿分只有10分，居然可以打到10億分」。

影片也意外引發義美小泡芙的口味大戰，尤其草莓與藍莓兩款水果口味討論度相當高。不少網友表示「草莓才是王道」、「吃過草莓之後就回不去了」、「藍莓第一，最愛藍莓」、「藍莓無敵」，還有人笑稱Okefa根本是「莓果控」。不過，也有網友持不同意見，直言藍莓口味太甜、容易膩，甚至有人認為不好吃；經典牛奶、巧克力及黑巧克力同樣擁有不少支持者，有人強調「唯一支持牛奶口味」，也有人不服巧克力只拿9分，認為巧克力才是心目中的第一名。

除了6種試吃口味，還有大批網友提醒Okefa漏掉厚奶茶口味，紛紛推薦「厚奶茶才是最好吃的」、「少一個厚奶茶，下一部影片補上來」。另有人懷念過去吃過的檸檬、布丁及香草巧克力等口味，甚至敲碗希望檸檬口味重新推出。更有趣的是，不少台灣網友看完影片才驚覺，原來小泡芙早已不只有印象中的牛奶、巧克力及草莓3種口味，直呼「身為台灣人，我居然不知道小泡芙有這麼多種口味」。

至於留言區最一致的推薦，則是將小泡芙「冷凍後再吃」。不少網友大推「黑巧克力一定要冰冷凍」、「冷凍過更好吃」、「放到冷凍吃，全部分數再乘30」，認為冰過後的口感更加特別。也有人分享另一種吃法，將小泡芙稍微烤熱，讓外皮變得酥脆、內餡呈現流心狀態，直呼「外面酥酥的，裡面是流心超讚」。