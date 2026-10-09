日本人來台「聖地巡禮」竟是銀行總部！網曝郵遞區號藏神巧合：連DJ都來朝聖

台灣竟然有一處讓日本網友特地前來朝聖的神祕景點，而且不是知名觀光勝地，而是一棟銀行總部！近日一名網友在Threads分享，意外發現有日本人來台灣進行「聖地巡禮」，目的地竟是位於台北市內湖區的王道銀行總部。原來，該處的6碼郵遞區號「114514」，恰好與日本網路流傳多年的迷因數字相同，加上銀行名稱中的「王道」二字，讓這棟原本普通的辦公大樓意外成為日本迷因愛好者的朝聖地點。

原PO在Threads發文表示「沒想到也有日本人來台灣聖地巡禮」，引起不少網友好奇，究竟台灣哪個地方具有如此特殊的吸引力？對此，一名熟悉日本文化的網友在留言區解釋，王道銀行總部的3+3碼郵遞區號剛好是「114514」，而這組數字在日本網路文化中具有特殊意義，因此吸引部分日本網友專程前來拍照留念。

該網友進一步說明，「114514」在日文中可以透過數字諧音聯想到「いいよ、こいよ！」，中文意思為「好啊，來吧！」，是源自日本網路次文化的迷因用語。由於數字組合具有辨識度，長年在特定網路社群中流傳，而王道銀行總部不僅剛好擁有相同郵遞區號，名稱中的「王道」也讓熟悉相關迷因的日本網友覺得格外有趣，意外形成一種跨國文化巧合。

更令人驚訝的是，這場朝聖活動甚至出現精準對時的特殊紀錄。有網友透露，過去曾有日本迷因愛好者選在民國114年5月14日，也就是2025年5月14日，並刻意配合上午11時45分14秒，前往郵遞區號同樣為114514的王道銀行總部集體朝聖，讓日期、時間與地點全部對上同一組數字。這項說法也讓不少人感到不可思議，沒想到一組郵遞區號竟能讓日本網友如此投入。

貼文曝光後，也有網友補充「連日本DJ都來朝聖！」，顯示這個迷因景點在部分日本網路圈已累積一定話題。另有人笑稱「建商有梗」，認為銀行名稱與郵遞區號的巧合實在太過巧妙。原本只是日常生活中用來辨識地址的數字，卻因日本網路文化而被賦予全新意義，也讓台灣一處金融辦公大樓意外成為另類觀光打卡點。