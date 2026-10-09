台灣影片附字幕照顧聽障人士？網笑「自己人也聽不懂」：天天蛤來蛤去

台灣人習慣看影片搭配字幕，沒想到這項日常習慣竟讓外國人相當感激！近日一名正在學習中文的網友在Threads發文，發現台灣人拍攝的影片幾乎都會加上字幕，對中文學習者而言十分方便，讓他忍不住好奇詢問「這原本是為了照顧聽障人士嗎？」貼文曝光後引發熱烈討論，不少台灣網友笑稱，其實連台灣人自己都需要字幕，原因是「我們也聽不懂彼此在說什麼」。

原PO在Threads表示，自己注意到台灣的中文影片普遍會附上字幕，讓正在學習中文的人能夠一邊聽發音、一邊對照文字，因此相當感謝這樣的設計，也好奇字幕文化是否最初是為了協助聽障人士。沒想到問題一出，留言區卻瞬間歪樓，許多台灣網友紛紛自嘲，字幕不只是給外國人看的，對母語使用者來說同樣不可或缺。

不少網友笑說「台灣人其實聽不懂台灣人在說什麼，這就是為什麼我們整天蛤來蛤去的原因」、「不是，因為我們聽不懂他們說什麼！而且我是認真的」、「台灣人講話常黏在一起，有字幕更好辨識，沒字幕會很像聽力考試」。

還有人坦言，平常和朋友聊天大概只能聽懂八成，剩下全靠猜測，更有人神解析「第一次的『蛤？』不是真的叫你重新講一次，是給自己腦袋生成字幕的一秒」，讓不少人笑翻。另有網友分享，第一次發現國外以當地母語拍攝的電影竟然沒有字幕時，反而感到相當震驚。

除了幽默回應，也有網友認真分析台灣字幕文化的形成原因，認為中文存在大量同音異義詞，單靠聲音有時難以立即理解語意，因此字幕能幫助觀眾快速辨識內容。另外，也有人從台灣過去多語言並存的社會背景切入，指出不同族群使用的語言及口音各異，加上早期影視產業與語言政策的影響，可能逐漸養成觀眾依賴字幕的習慣。