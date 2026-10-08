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餐點放管理室！女投訴「沒送進辦公室、沒收到」 外送員氣到提告

聯合新聞網／ 綜合報導
外送示意圖。聯合報系資料照
外送示意圖。聯合報系資料照

一名女網友近日在Dcard發文表示，某天加班時點外送，並在訂單中註明希望送到辦公室。沒想到外送員抵達後卻傳訊表示，餐點已放在管理室準備離開。原PO告知公司其實可以讓外送員進辦公室，希望對方照指示送餐，但外送員拒絕，她只好表示會向客服反映。

原PO隨即聯繫真人客服，反映外送員沒有依照註記送到辦公室。客服詢問她「有沒有收到餐點」，她回答餐點仍放在管理室，自己還沒下樓拿，因此「還沒收到」。沒想到客服隨即直接替她退款，讓她相當傻眼，趕緊強調自己並沒有要求退費，只是認為外送員拒絕送到辦公室並不專業，希望平台協助提醒。

更出乎意料的是，隔天外送員竟直接跑到她的辦公室理論，認為她向平台聲稱「沒收到餐點」，還表示要調監視器、提告詐欺，甚至質問她「工作又不忙，自己出去拿會怎樣？」並稱不進公司是為了顧及安全。

原PO表示，外送員後來真的提告，公司同事也有人認為她只是下樓拿個餐點即可，沒必要投訴，讓她相當不解。她強調，自己當天同樣從早上一路加班到深夜，認為「這個世界上誰不辛苦」，既然訂單已有註明，外送員拒絕後，她向平台反映也是自己的權利。

貼文曝光後，有網友認為，原PO向客服反映並沒有問題，「妳投訴他是妳的權益，他要提告也是他的權益」，也有人指出，若外送員在接單前就已能看到「送到辦公室」的要求，仍選擇接單，那原PO的主張相對站得住腳。

但另一派網友則質疑，原PO既然知道餐點已放在管理室，卻向客服回答「還沒收到」，確實容易被理解為餐點根本沒有送達。也有人認為，爭議關鍵仍在「送到辦公室」是否屬於外送員必須履行的服務，如果只是備註中的額外要求，外送員未必有義務配合。

外送員 外送 詐欺 辦公室 Dcard

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