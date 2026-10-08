「不買飲料只點2元塑膠袋」店員看傻 外送員揭內幕：金額很可怕

外送平台普及後，民眾只要動動手指，就能將餐點、飲料甚至生活用品送到家。不過，近日一名飲料店員工卻發現，店內頻繁收到奇怪的外送訂單，顧客不買飲料，反而只花2元購買塑膠袋，而且一次還出現好幾張，讓他忍不住發文詢問原因，貼文曝光後引發熱議，更有自稱外送員的網友出面，指稱這可能涉及業內俗稱的「洗單」行為。

原PO在Threads發文表示，最近店裡的外送訂單中，常有客人只訂2元塑膠袋，完全沒有購買飲料，甚至同時出現多筆相同類型訂單，讓店員相當疑惑。貼文曝光後吸引大量網友討論，有人直指「外送員自己點自己送」，也有人認為可能是利用平台的計薪機制賺取額外收入。

一名自稱外送員的網友進一步解釋，這種行為就是業內所稱的「洗單」，疑似是由外送員請朋友協助下單，選擇距離較遠的店家或低單價商品，例如塑膠袋，再由特定外送員接單，之後刻意拉長配送時間。由於下單者與外送員彼此認識，即使延誤較久也可能不急著送達。

該名外送員表示，「以現在的外送生態，三張同時接，那時數洗下來的金額是非常可怕的」。他以時薪245元舉例，若3張訂單同時接，而且每張單獨立計算，每過一小時就是「就是245x3」，以此類推，因此有人會透過多筆訂單拉長時間。

貼文引起熱議，「人類總是可以想到各種手法鑽漏洞」、「台灣人真的很聰明耶，會鑽漏洞又會詐騙」、「應該不久就會出現防治的方式了，規則是用來突破的」、「就是有老鼠屎壞一鍋粥」、「難怪有人敢開特斯拉送餐」；還有網友建議原PO不要接這種單，「洗單很多是配合自己的店家，你沒有任何好處，最後被平台認定騙錢就麻煩了」。